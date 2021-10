Age of Empires IV conquista el oro a solo unos días de su lanzamiento en Steam

Todos éramos conscientes de que Age of Empires IV era una de los títulos más esperados del año, sin embargo nadie sabía lo exitoso que iba a llegar a ser. Fue el pasado jueves 28 de octubre que salió al mercado en Steam y Xbox Game Pass, y solo necesitó un par de horas para conseguir cifras históricas.

A través de Steamdb hemos podido conocer las cifras récord que Age of Empires IV ha conseguido en tan solo unos días en Steam. En solo unos días casi ha alcanzado llegar a la cifra de 70 mil jugadores simultáneos. Llegando a los 54.000 tan solo el primer día, muy por encima de Age of Empires 2: Definitive Edition de la misma franquicia.

Actualmente los usuarios de Steam ya pueden ver qué Ages of Empires IV es tendencia a través del ranking de novedades destacadas y lo más vendido, sin embargo nadie se suponía que eso fuera suficiente para considerar este título como un éxito rotundo. En relación a las reseñas el juego cuenta con un nivel muy positivo con más de 4.500 valoraciones en la actualidad.

Age of Empires IV llegó 16 años después de que saliera al mercado Age of Empires III, el anterior juego de la franquicia. Pasaron muchos años desde que los fans de esta saga pudieron volver a disfrutar de un título de estrategia al puro estilo Age of Empires, por lo que no es de extrañar que su lanzamiento haya sido tan exitoso.