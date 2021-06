Amazon Prime Day 2021: Las mejores ofertas en videojuegos

Un año más vuelve el Amazon Prime Day para disfrutar de las mejores ofertas en miles de productos, algunos de ellos videojuegos de lo más interesantes para nuestras consolas. Es un año especial, ya que hace algunos meses tuvimos un cambio generacional y podemos aprovechar estas ofertas para ir engordando nuestro catálogo de Xbox Series X o PlayStation 5.

Si aún no has decidido dar el salto a la next-gen, el Amazon Prime Day sigue siendo una gran oportunidad para conseguir algunos de los juegos que aun no has disfrutado en Xbox One, PS4 o Nintendo Switch esta generación, puesto que con las nuevas consolas en el mercado los juegos para las anteriores con oferta bajan mucho de precio. Echa un vistazo a las siguientes ofertas y no dudes en hacerte con ellas.

Las mejores ofertas en videojuegos del Amazon Prime Day

Assassin's Creed Valhalla | Ubisoft

Assassins Creed Valhalla

Antes: 66,99€ (Xbox) | 79,99€ (PS5)

Ahora: 37,99€ (Xbox) | 35,90€ (PS5)

Assassin's Creed Valhalla es el último episodio de la mundialmente conocida licencia de Ubisoft que, con cada episodios, nos permite viajar a momentos clave de la historia pasada para controlar a un miembro de la hermandad de los Assassin´s y ver en qué momentos clave de la historia ha sido protagonista. En esta ocasión la época de los Vikingos ha sido la elegido por la editora francesa, aprovechando las bondades de la next-gen de consolas para mostrar un mudo enorme y repleto de vida.

El jugador deberá controlar a Eivor y su clan de vikingos que, acosados por la guerra, deciden partir de las costas de Noruega hasta los imponentes reinos de Inglaterra. Esta Inglaterra medieval no recibirá con los brazos abiertos a los nórdicos, por lo que nuestro protagonista deberá vérselas con los reinos anglosajones de Wessex Northumbria, Estanglia y Mercia.

Just Dance 2021 | Ubisoft

Just Dance 2021 para Switch

Antes: 79,99€

Ahora: 30,90€

Los fans del baile tienen en Just Dance 2021 el último episodio de una de las licencias que llevan consiguiendo levantarnos del sofá para soltarnos con todo tipo de movimientos desde hace años. Además, esta edición está repleta de grandes éxitos como "Don't Start Now" de Dua Lipa, "Feel Special" de TWICE, "Señorita" de Shawn Mendes & Camila Cabello y muchos más.

Just Dance 2021 además incluye varios modos de juego. El Modo Sweat es en realidad una rutina de ejercicios que nos ayudarán a perder peso quemando calorías. Con el Modo Co-op podremos bailar con nuestros amigos y colaborar para conseguir la mejor puntuación. Además, incluye canciones y coreografías específicas para los niños y niñas más pequeñas de la casa.

Batman: Arkham Knight | Rocksteady Studios

Batman Arkham Knight

Antes: 19,99€

Ahora: 8,25€

Este es, sin duda, uno de los mejores videojuegos protagonizados por un héroe del cómic americano. Antes del éxito de Spider-man en PS4, DC y Warner lanzaron un juego épico basado en el famoso hombre murciélago de Gotham. Un juego oscuro y frenético desarrollado por Rocksteady Studios, quienes firmaron una épica trilogía cuya culminación es Batman Arkham Knight. Ahora esta joya de la pasada generación puede ser tuya por un precio de risa, debido a que se trata de una oferta de la versión PS Hitls.

En el final de la trilogía Arkham los supervillanos de Gotham unen fuerzas y se hacen con la ciudad, pero Batman podrá encargarse de ellos viajando libremente con su Batmóvil por toda la urbe, convirtiéndose en la experiencia definitiva para los fans. Todo ello con el aclamado sistema de combate de los Arkham.

Peaky Blinders: Mastermind | Curve Digital

Peaky Blinders: Mastermind

Antes: 29,99€

Ahora: 15,99€

¿Quieres sentirte como un auténtico Peaky Blinders? El videojuego oficial de la exitosa serie de TV te pondrá en la piel de sus personajes. Deberás controlar a Tommy, Arthur, Polly, John, Ada y Finn y hacerte con el control de la ciudad. Planifica con maestría cada misión y utiliza el sigilo o la acción directa para llevar a los Peaky Blinders a lo más alto.

Mad Max | WB Games

Mad Max

Antes: 19,95€

Ahora: 8,99€

Si Mad Max Fury Road está entre tus películas favoritas, el videojuego de Avalanche Studios recoge con increíble acierto la estética y acción de la cinta de George Miller. Explora un devastado mundo abierto, mejora tu coche y las habilidades de Max mientras te involucras en combates a vida o muerte. La venganza nunca había sido tan divertida.

DiRT 5 | Codemasters

Dirt 5 - Edición Exclusiva de Amazon

Antes: 69,99€

Ahora: 31,50€

La conducción más arcade y desenfrenada regresa con Dirt 5. Codemasters se ha marcado uno de los títulos más divertidos que se recuerdan en el género. Conducción directa y sencilla, primando la variedad de pruebas, escenarios y por supuesto el espectáculo.

La Tierra Media: Sombras de Guerra | Warner Bros. Interactive

La Tierra-Media: Sombras de Guerra

Antes: 39,95€

Ahora: 15,99€

Talion y Celebrimbor continúan su batalla contra el Señor Oscuro, Sauron. En esta secuela del premiado juego de Monolith, sus creadores nos ofrecen aún más opciones para crear nuestro propio ejército y derrotar de una vez por todas a las fuerzas de Mordor. Utiliza el sigilo, el ingenio o la fuerza bruta para conquistar las fortalezas. ¡Tu decides!

Outriders | Square Enix

Outriders Day One Edition

Antes: 69,99€ (Xbox) | 69,99€ (PS4)

Ahora: 43,89€ (Xbox) | 41,85€ (PS4)

Outriders es uno de esos juegos que una vez lo pruebas no podrás parar. Crea a tu personaje y sobrevive en un planeta hostil en el que te esperan todo tipo de peligros y desafíos. Ya sea en solitario o acompañado, Outriders te presenta una aventura con un extenso modo Campaña, pero también un contenido extra con cientos de horas por delante que pondrán a prueba tu habilidad. RPG y acción de la buena.

Mario + Rabbbids Kingdom Battle | Ubisoft / Nintendo

Mario and Rabbids Kingdom Battle

Antes: 59,99€

Ahora: 23,84€

Los personajes de Super Mario unen fuerzas junto a los Rabbids en una espectacular y adictiva batalla para recuperar el reino. Mario+Rabbids Kingdom Battle tiene lo mejor de la estrategia, pero con una toque accesible para toda la familia. Divertido y con el que las horas pasarán volando. De lo más original y entretenido que encontraréis en Nintendo Switch.

Assassins Creed Odyssey and Assassins Creed Origins | Ubisoft

Assassins Creed Odyssey and Assassins Creed Origins para PS4

Antes: 49,99€

Ahora: 27,49€

Dos de las entregas más premiadas de Assassin’s Creed, ahora juntas en un único pack a un precio irresistible. Te esperan cientos de horas de diversión gracias a Odyssey y Origins, viajante a la Antigua Grecia y al Antiguo Egipto respectivamente. Acción y rol a partes iguales en un sólo paquete con el que será difícil despegarte de la pantalla.