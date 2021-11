Amouranth lo tiene claro: Las condiciones por las que dejaría de crear contenido en Twitch y otras plataformas

En Twitch y plataformas de streaming vemos a todo tipo de creadores de contenido que buscan hacerse su propio espacio o, incluso, buscar basarse en el contenido de otros para darles su toque único. Sin embargo, todos parten del punto de saber que este tirón en sus canales no va a ser eterno, por lo que, aunque buscan innovar, también se plantean qué hacer después de que todo acabe. El caso más reciente con este tema ha sido el de la polémica Amouranth.

La streamer siempre parece estar en el centro de todas las polémicas, enfrentándose a todo tipo de críticas por cada uno de sus vídeos. Sin embargo, la streamer parece tener todo claro tanto lo que quiere hacer una vez deje de crear contenido como cuál podría ser la causa de que decida dejarlo. Unas palabras sinceras que ha compartido con todos sus seguidores en redes sociales.

La streamer está segura de que su éxito actual es algo fugaz, por lo que tiene que sería tonto comenzar y administrar la organización con un presupuesto que estaría enfocado en recaudar dinero año tras año solo para mantenerse en el centro de atención con las críticas constantes. Y es que, a pesar de que pueda parecer sorprendente, su sueño es el de poder crear un refugio de animales a gran escala, por lo que adquirió en su día una gasolinera que pretende cambiar por completo.

Su intención es la de trabajar tanto como pueda para seguir haciendo ahorros hasta que ya no tenga sentido para ella o si en un momento los ingresos pasivos sean mayores que los ingresos activos. Lo que sí nos ha dejado claro es que, en el momento en el que ya no vea que el negocio le sale rentable, dejará todo para centrarse por completo en cumplir su sueño ya que actualmente, crear contenido, no es más que un primer paso.