El aplaudido discurso de ElXokas sobre vivir con la soledad: "Te hace más fuerte, pero es la más dura"

ElXokas se ha marcado un nuevo speech que ha sido muy aplaudido en redes sociales. Durante uno de los streamings, el gallego escuchó uno de los comentarios de un seguidor. Éste mencionaba que estaba atravesando por un momento muy difícil. Hace poco más de un año se había emancipado con una amigo. Ahora, ésta, ha decidido buscar otro piso; situación que el joven no está llevando nada bien a nivel emocional. "Sé que tu vives solo, me gustaría que me dieses algún consejo por favor porque literalmente estoy desolado y me siento muy solo", decía el seguidor.

ElXokas habló de cómo la soledad puede ayudarte a mejorar como persona: "hay veces que la carta te tira cartas y tienes que aprender a jugarlas"

ElXokas echó una mano al joven de una forma ya habitual: un discurso cargado de razonamientos. "La soledad es mi palacio. He vivido mucho tiempo con amigos, pero he pasado mucho tiempo en soledad"; comentaba el streamer. "Hay que disfrutar de la vida conforme te va viniendo. Hay veces que tira cartas y no te cunde jugarlas, pero hay que aprender a jugarlas y disfrutar. No siempre te tira ases. También es un poco eso la vida, no puedes estar siempre en la zona de confort", añadía.

ElXokas hizo especial mención a los momentos de soledad y donde de acuerdo a su experiencia uno se hace más fuerte. "La soledad es la que te ayuda a entenderte y a estar bien contigo mismo. Es la que te fortaleza a nivel mental. Estar con amigos lo único que te genera es dependencia, vínculos, lazos, debilidades... La realidad es que la soledad es la que más fuerte te hace, pero también la más dura".

El streamer gallego destacó especialmente que la soledad es uno de los aspectos más importantes de la vida. "Tienes que verlo como un reto en el que vas aprender a convivir contigo mismo, no lo veas como algo malo". "Lo que te enseña a vivir es la soledad, a ser polivalente, desarrollar todas las cosas de tu casa por ti solo y de tu vida, sin depender de nadie"; concretaba ElXokas. "Eso es lo que te hace un tio o tia completo/a. Alguien preparado y que sabe hacerlo todo. La soledad es la que te enseña todo eso".