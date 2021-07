Así sería el remake de Need for Speed Underground para PlayStation 5

Need for Speed ha marcado a generaciones gracias a sus juegos. Si tuviéramos que escoger uno de los juegos más emblemáticos de la franquicia, sin lugar a dudas sería Need for Speed Underground. Dicha entrega cambió por completo y para siempre a la marca de EA. Llegaba el tunning, tan de moda con películas como Fast & Furious, pero también otras novedades como las carreras callejeras.

Need for Speed Underground se convirtió en todo un icono para la generación de PS2, GameCube, PC y Xbox. Aunque más tarde llegaría su secuela, el primer juego de la subserie fue aclamado por crítica y público gracias a su apartado visual, potente banda sonora y una jugabilidad a prueba de bombas.

Si bien es cierto que la saga ha girado en torno a otros caminos a día de hoy, son muchos los jugadores que quieren el regreso de Underground. EA no parece que esté por la labor ahora mismo, pero los fans se encargan de rellenar el hueco hasta entonces. Un modder ha mostrado el aspecto que tendría Need for Speed Underground si fuera un título de PS5 y ya os adelantamos que es francamente espectacular.

Tal y como podéis ver en el vídeo, el modder ha aumentado la resolución del videojuego hasta 4K. No sólo eso, sino que también ha añadido la tecnología RayTracing, permitiendo así reflejos mucho más realistas, dando una sensación francamente imponente a la ciudad, los vehículos y esa fantástica ambientación de la que hizo gala el título.