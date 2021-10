Así sería The Last of Us si hubiera salido en la primera PlayStation

The Last of Us es uno de los videojuegos más importantes del catálogo de PlayStation. Convertido ya en una saga importantísima para la industria, el juego de Naughty Dog cuenta con toda una legión de fans. Su comunidad, siempre activa, ha mostrado en los últimos días un curioso demake del primer título de la marca.

Para aquellos que no lo conozcan, el término demake hace referencia a videojuegos actuales que son convertidos en juegos clásicos, gráficamente hablando, como si de un lanzamiento en la primera PlayStation se tratase. Este ha sido el caso de The Last of Us, que además de mostrar un aspecto más pixelado, ha cambiado otros elementos con respecto al juego original.

El responsable de este demake ha sido el usuario Rustic Games BR. En el vídeo de casi 5 minutos vemos un gameplay de The Last of Us en su 'versión' para PSX. Eso sí, en este caso se han añadido interesantes elementos como un mapa y una vista isométrica al más puro estilo Metal Gear Solid, también de PlayStation.

Todo lo demás, ambientación o estilo jugable, se han mantenido inalterable. The Last of Us es una de las sagas de moda y no sólo por su secuela, la cuál dio mucho de qué hablar; sino también por su serie para HBO. Actualmente continúa el rodaje de la serie para TV, y todo apunta a que tendremos que seguir esperando para ver sus episodios.