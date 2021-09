Auronplay anuncia que abandona YouTube: "Mi etapa ha terminado, estoy harto"

Auronplay es uno de los veteranos de YouTube en España. Su canal ganó una gran popularidad en la plataforma con vídeos a modo de crítica y humor sobre otros usuarios de YouTube o vídeos virales. No obstante, fueron sus bromas telefónicas las que dispararon la popularidad del canal del joven catalán.

Desde hace un tiempo, Auronplay se ha pasado a los streamings en Twitch, al igual que otros grandes de la comunidad hispanohablante como Rubius, Ibai, Alexby y un largo etcétera. El éxito de Auronplay en Twitch lo ha llevado a colocarse como uno de los tres canales más vistos del mundo en la plataforma, con cifras de auténtico récord.

Auronplay reconoce que está harto de grabar vídeos, considerando que en Twitch hace lo que realmente le gusta

Son muchos los que se preguntan si Auronplay volverá a YouTube, sea de una forma u otra, pero especialmente con las bromas telefónicas. A través de un directo, el catalán ha anunciado que abandona la plataforma de Google, todo a raíz de un vídeo de TikTok en el que decía que no volvería a YouTube. Tras la polémica generada al respecto, Auronplay ha dejado las cosas claras.

'Mi etapa ha terminado, estoy harto. Estoy hasta los huevos de grabar vídeos, con lo cuál ahora hago lo que a mi me gusta'; comentaba Auronplay. En referencia a los seguidores que piden que el youtuber vuelva a la etapa anterior, el catalán se mostró tajante. 'Enhorabuena por ti, hazlo tu. Te invito a que te compres una cámara y lo hagas tu. A mi no me molestes, coño'; respondía.