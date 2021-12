Una aventura con mayúsculas que no dejará a nadie indiferente, el nuevo juego gratis para Epic Games Store

The Vanishing of Ethan Carter es uno de los mejores exponentes del género de la aventura, exploración y descubrimiento de los últimos años. El premiado título de The Astronauts se convierte en el nuevo juego gratis de Epic Games Store para estas Navidades.

Como ya es habitual en la promoción de la tienda digital, tenéis hasta mañana a las 17:00h para descargarlo sin coste alguno. En la piel de Paul Pospero, un detective, deberemos de descubrir qué ha sido de Ethan, así como el de su familia. Tal y como han descrito sus autores, la atmósfera y el desarrollo de personaje son factores claves del videojuego.

Otro de los aspectos por los que destaca The Vanishing of Ethan Carter es la exploración. El título se desarrolla en Red Creek Valley, donde tendremos que utilizar nuestras dotes como detective para resolver los diversos misterios a los que nos iremos enfrentando.

The Vaninshing of Ethan Carter se ha convertido en uno de los mejores exponentes del videojuego independiente, recogiendo multitud de premios a lo largo y ancho del mundo. Recuerda que durante las Navidades de este año, Epic Games Store regalará un juego diario todos los días a partir de 17:00h.