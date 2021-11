Battlefield 2042: Cómo poder participar en el acceso anticipado del shooter

La comunidad de jugadores que disfrutan de las aventuras presentes en Battlefield es muy amplia. Esto se debe a que, durante años, la compañía nos ha sorprendido con todo tipo de contenido y grandes propuestas. Así es que estamos ante algo realmente grande, más ahora que la licencia ha optado por hacer un cambio en su camino y dejar atrás su tendencia a la campaña para centrarse únicamente en el multijugador.

Y si bien cada vez queda menos para el estreno de Battlefield 2042, exactamente hasta el 19 de noviembre, es posible acceder antes a la propuesta. Exactamente podrías jugar sin límites a partir del 12 de noviembre. ¿Quieres saber cómo formar parte de los afortunados jugadores que pueden acceder anticipadamente a la propuesta? Estos son los pasos que debes realizar.

Cómo jugar a Battlefield 2042 con acceso anticipado

Para poder acceder a esta propuesta tienes dos opciones disponibles. Una de ellas nos permite acceder a todo el contenido sin ningún tipo de limitación mientras que otra es parcial y únicamente nos deja disfrutar de la propuesta durante 10 horas. Digamos que esta última sería como una especie de demo para saber si convence la experiencia o, por el contrario, preferimos evitarla.

En caso de que estés interesado en acceder a la experiencia sin límites, entonces tendrás que reservar la edición Gold o Ultimate de Battlefield 2042. Además, también pueden acceder aquellos usuarios que sean suscriptores de EA Play Pro, la cual incluye acceso a la edición Ultimate del shooter.

Si quieres acceder a la experiencia parcial, no necesitas más que ser suscriptor a la versión básica de EA Play, la cual se encuentra disponible en PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S. Eso sí, debes tener en cuenta que una vez hayas agotado el tiempo ya no tendrás otra opción que comprar el título. Pero, sin duda, se trata de una opción interesante para todos aquellos jugadores que quieran probarlo y descubrir si realmente la experiencia les convence.