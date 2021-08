La brutal discusión de ElXokas que enfada a Twitter: "Suerte con el doctorado, pero sírveme tres cheeseburguer"

ElXokas ha vuelto a ser el foco de la polémica en Twitter. Han pasado más de 24 horas desde que el streamer gallego se convirtiera en tendencia, dejando más de 10.000 mensajes a su paso y enfadando a muchos usuarios de la red social.

Todo comenzó cuando un usuario publicó un momento de ElXokas en un reciente streaming y en el que respondía a un suscriptor. 'Esto es porque es culpa mía. Soy tontísimo y vosotros muy listos, seguramente sea eso'; respondía al usuario tras ser criticado en el streaming. 'Mucha suerte con el doctorado, eso sí, ponme tres cheeseburguers y dos CocaColas grandes, gracias. Pero suerte con el doctorado'.

El tweet del momento fue ganando viralidad poco a poco durante el día de ayer, dejando miles de respuestas y RTs de otros streamers, youtubers y usuarios en la red social que opinaron al respecto sobre las palabras de ElXokas. Como decíamos, aún 24 horas después del mensaje en Twitter, ElXokas sigue siendo TT, generando un debate a su alrededor.

Las críticas estaban claras por parte de Twitter: 'Es un clasista'. 'Hay que respetar al gremio de los camareros' y un sinfín más de mensajes que atacaban duramente las palabras de ElXokas. Loulogio, cara de sobra conocida en la comunidad de YouTube España, opinó sin tapujos al respecto. Muchos usuarios trataron de defender que se trataba de un clip en el que, como en otras ocasiones, sus palabras fueron sacadas de contexto no siendo la primera vez que le ocurre algo similar al streamer gallego.

ElXokas no iba a quedarse callado ante el revuelo formado. Al iniciar directo en la tarde el primer tema de conversación fue, como no podía ser de otra manera, la polémica generada en Twitter. ElXokas defendió que en ningún momento atacó de forma directa al gremio de los camareros, simplemente haciendo una analogía.

'Gran parte de la gente que me ve son curritos, gente que curra muchas horas por poco dinero. Toda la vida he sido así, cabrón. Aunque ahora gane más dinero vivo igual. Es que si por lo menos viviera en un palacio. Es que se me tira de lo que soy, un currito'; decía en el streaming como respuesta a la discusión formada.