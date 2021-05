Call of Duty "se carga" la licencia Crash y a su estudio de desarrollo

Los videojuegos son un negocio en muchos más sentidos de lo que habitualmente pensamos cuando disfrutamos de un título. En una empresa o gran editora el dinero manda, es lo primero que influye al tomar decisiones, como por ejemplo convertir un estudio encargado de una licencia con historia como Crash Bandicoot, Toys for Bob, en una especie de estudio soporte para Call of Duty.

Toys for Bob es un estudio con más de 30 años de experiencia, si bien a principios de la última década destacaron enormemente por ser los creadores de Skylanders y un nuevo tipo de negocio basado en videojuegos y figuras coleccionables. Una estrategia que dio mucho dinero a Activision. En los últimos años se habían dedicado a revivir con éxito algunas licencias históricas con Spyro Reignited Trilogy o Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Sin embargo, responsables del estudio confirman ahora su nuevo papel secundario dentro de la estructura de Activision. La gallina de los huevos de oro en Activision es ahora Call of Duty Warzone y los directivos quieren centrar todos los focos en el juego multijugador bélico.

Un ex diseñador de Toys for Bob, Nicholas Kole, ha desvelado en las redes sociales que, por ello, a partir de ahora y tras varios despidos, el estudio no será más que un equipo de soporte para las necesidades que requiera la Temporada 3 de Call of Duty Warzone. Posteriormente fue el propio estudio, por medio de las redes sociales, el encargado de confirmar su participación en el desarrollo del free to play.

Las críticas de muchos fans no han dejado de surgir en redes, que ven en esta decisión un paso atrás en el estudio. Se aleja la posibilidad, por ahora, de volver a ver un nuevo Crash Bandicoot -después de las buenas sensaciones del último- y el tan rumoreado Spyro 4.