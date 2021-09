Call of Duty Vanguard: Cómo conseguir acceso a la beta, fechas y duración

Muchos jugadores están impacientes por poder disfrutar de la gran acción que se presenta con Call of Duty Vanguard. Una propuesta cargada de adrenalina, personajes profundos pero, sobre todo, una jugabilidad única. Y es que la nueva entrega de Call of Duty para este año no solo tendrá unión con Warzone, sino que además sabemos que contará con algunas novedades que no podemos pasar por alto. Sin embargo, las cosas no acaban aquí.

Si bien su lanzamiento está cada vez más cerca, la compañía quiere que podamos disfrutar de la propuesta un poco más. Para ello nos propone una nueva beta abierta, la cula tendrá distintas fases para los jugadores. Así es que, con intención de que no te pierdas ni una sola oportunidad, te vamos a contar todo lo que necesitas saber hasta la fecha para disfrutar de la mayor calidad posible.

Fechas en las que la beta de Call of Duty Vanguard estará disponible

Como bien hemos adelantado, la fecha de la beta se dividirá en varias fases. Estas, en principio, dependen de las plataformas en las que cada jugador quiera disfrutar de la obra. Y, en algún momento, incluso en si tienes ya la reserva del juego hecha. Esto es todo lo que necesitas saber y anotar en tu calendario.

Del 10 (19 horas) al 13 de septiembre (19 horas) - Acceso anticipado para PS4 y PS5 (requiere reserva)

- Acceso anticipado para PS4 y PS5 (requiere reserva) Del 16 (19 horas) al 17 de septiembre (19 horas) - Acceso anticipado en Xbox y PC (requiere reserva) y acceso para todos los jugadores de PlayStation

- Acceso anticipado en Xbox y PC (requiere reserva) y acceso para todos los jugadores de PlayStation Del 18 (19 horas) al 20 de septiembre (19 horas) - Beta abierta para todas las plataformas

Requisitos para participar en la beta de Call of Duty Vanguard

Como bien puedes comprobar y como bien hemos indicado en el punto anterior, los requisitos no son muchos. Sin embargo, si quieres entrar en el acceso anticipado de tu plataforma seleccionada, tendrás que reservar el juego en formato físico o digital, un acto que, aunque tú no seas consciente de ello, autorizará a tu perfil para poder participar.

Por supuesto, recordamos que la obra estará disponible a partir del 5 de noviembre de este mismo año en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Todo para disfrutar del acceso completo a una de las propuestas más llamativas de esta generación y que también podremos disfrutar en la nueva.