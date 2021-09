Call of Duty Vanguard muestra su modo multijugador con interesantes propuestas jugables

Muchos jugadores han empezado su particular cuenta atrás para poder disfrutar de las novedades que se presentan en Call of Duty Vanguard. La nueva obra de Activision garantiza no solo presentar una historia particularmente interesante, sino una jugabilidad única y llamativa. Esta no solo se lucirá en el modo campaña, sino también en las opciones para el prometedor multijugador.

Con intención de que los jugadores puedan conocerlo un poco más a fondo, la compañía ha compartido un completo gameplay luciendo su multijugador. Y ya os podemos adelantar que resulta emocionante puesto que viene cargado de grandes propuestas. Si no nos crees, no tienes más que echar un vistazo al vídeo donde incluso se nos ha mostrado con todo lujo de detalles el modo Patrulla, una gran novedad con particularidades interesantes.

¿Cómo se juega? En este modo los jugadores se tendrán que desplazar al ritmo de un punto concreto que estará en el suelo y con el que habrá que ir recorriendo el mapa patrullando en todo momento mientras nos defendemos todo el tiempo de las emboscadas e incluso de los ataques enemigos. Sin duda, una propuesta interesante para todos los jugadores que buscan una experiencia completamente nueva.

Buscando un multijugador mucho más táctico

Algo que sí se nos ha mostrado dentro de este gameplay es que el estudio ha buscado en todo momento un enfoque mucho más táctico. De hecho, en caso de necesitar huir, tendremos incluso la opción de echar a correr y abrir las puertas durante esa carrera para tratar de desaparecer de la vista de nuestros enemigos.

Esto no acaba aquí, sino que los jugadores también podrán montar el arma sobre una superficie como una barandilla o incluso en el marco de una ventana para poder ganar estabilidad y ahí, simplemente, elevarla sobre una cobertura para disparar sin que el enemigo llegue a vernos.

Nuevas opciones jugables a la hora de personalizar a nuestra clase y más

Como bien decimos, en este juego la compañía se ha esmerado para poder ofrecer un sistema de jugabilidad bastante sorprendente. Por supuesto, tendremos que esperar a su lanzamiento para poder conocer un poco más a fondo su jugabilidad. Y es que no podemos pasar por alto el hecho de que, en la campaña multijugador, tendremos hasta 12 operadores con trasfondos muy llamativos.

Así es que si quieres disfrutar de un nuevo estilo de juego, este será tu gran momento. Eso sí, aunque tendrás que esperar hasta el 5 de noviembre para hacerte con el juego completo, esta obra estará disponible a partir del 10 de septiembre con una beta abierta. Por ello, no pierdas la oportunidad de disfrutar de esta experiencia única y satisfactoria que promete ser mucho más de lo esperado.