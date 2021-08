Call of Duty Vanguard ya es oficial: Fecha de lanzamiento, plataformas y primer tráiler

A lo largo de los últimos meses hemos tenido todo tipo de información filtrada de Call of Duty Vanguard, la nueva propuesta de la saga que llega de manos de Sledgehammer Games. Este nombre es muy reconocido ya que ha dado vida a algunas de las obras más queridas de la licencia como Call of Duy WWII o Advance Warfare. Y parece que quieren repetir este hito con su nueva propuesta, Call of Duty Vanguard que, tras una larga espera, ya ha sido presentado de manera oficial y sabemos que llegará el 5 de noviembre a PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S y PlayStation 5.

Ha sido durante un evento de Call of Duty Warzone cuando la compañía ha presentado la obra. De hecho, lo que sí nos han demostrado es que han trabajado a fondo para poder presentar un prometedor modo campaña, un multijugador con modos inéditos, zombis y, por supuesto, la esperada integración de Call of Duty Warzone, el battle royale que ha llegado a lo más alto de manera espectacular.

Call of Duty: Vanguard | Activision

Una campaña lo más cercana a la realidad posible

Uno de los aspectos que en su día había adelantado la compañía es que querían que la historia fuese lo más cercana posible a la realidad. Y esto es lo que han demostrado con su primer tráiler y detalles confirmados, a pesar de que también han demostrado que habrá ciertos puntos ficticios. Lo que se nos presenta es que tendremos a cuatro personajes internacionales, quienes nos acompañarán en las batallas en los frentes del este y oeste, a África del Norte y al Pacífico.

Lo mejor es que su historia la iremos disfrutando poco a poco en formato flashback, en un instante donde la infiltración del equipo de Fuerzas Especiales en Berlín estará participando para evitar que se cumpla la Operación Fénix. ¿Qué tratan de conseguir con esta operación? Un sustituto para Adolf Hitler. De este modo, desde esta gran misión iremos también a conocer las historias pasadas de los soldados y los conflictos reales por los que pasaron.

Call of Duty: Vanguard | Activision

Un multijugador realmente prometedor

Uno de los aspectos que más gustará a los jugadores es precisamente la presencia de su multijugador. Después de todo, este no se limita a ser únicamente una propuesta sencilla, sino que contará con 20 mapas, siendo 16 de ellos para combates de seis contra seis y otros de dos contra dos. Y si bien esto ya puede resultar suficientemente convincente, también te gustará saber que el gameplay será mucho más táctico.

Las armas son otro de los aspectos que se han presentado y que más ha gustado a los jugadores puesto que serán mucho más personalizables. Además, el sistema de balística ha sido pulido, por lo que los jugadores tendrán opción a elegir distintos tipos de municiones para que se ajusten mejor a su estilo de juego. Esto puede ser mucho más interesante al pensar que los entornos han sido preparados para ser destructibles y reaccionar a nuestro paso. Si bien no se podrán destruir los escenarios, sí quedarán marcas de nuestro paso e incluso posibilidad de crear huecos y nuevas zonas de paso.

Call of Duty: Vanguard | Activision

La vuelta de un modo muy querido

Por supuesto, como no podía ser menos, la compañía ha querido ofrecer a los jugadores la posibilidad de disfrutar de un modo único. Por ello, estará presente el modo zombis dentro de Call of Duty Vanguard. Eso sí, lo más sorprendente es saber que, aunque Sledgehammer ha sido el encargado de dirigir el proyecto, este ha contado también con el trabajo de Infinity Ward, Treyarch, Raven Software, Beenox y todas las firmas que en su día han participado en la licencia.

Actualmente es Treyarch la encargada de dar vida al modo zombis, lo que servirá a modo de precuela e historia de origen a lo visto en Black Ops. Por supuesto, tendremos que esperar un poco más para poder conocer todos los detalles. Pero tenemos claro que la propuesta que tendremos ante nosotros el próximo 5 de noviembre será una de las grandes propuestas por parte de Activision.