Call of Duty Vanguard se la pega en ventas y los jugadores tienen claro el motivo

No son buenos tiempos para Activision Blizzard. A la polémica por los casos de abuso y acoso entre los autores de World of Warcraft y Diablo, hay que añadir también las dudosas acciones tomadas a cabo por Bobby Kotick (CEO de la empresa) y por si fuera poco el batacazo en ventas de Call of Duty: Vanguard.

Uno de los principales motivos de los encuestados para no comprar Vanguard ha sido el estar centrados en otros videojuegos o jugar demasiado a anteriores CoD

El último juego de la saga se ha alzado con el nada agradable premio de peor estreno de la franquicia en su historia. Desde GameIndustry han querido saber los motivos que han llevado a los jugadores a abandonar Call of Duty en 2021. A través de una encuesta en la que han participado un total de 671 personas se han expuesto los diferentes motivos del fracaso de la marca en su última entrega.

Dicen que los números no mienten y en el caso de la encuesta, los participantes han sido muy claros. Sólo 284 personas de las 671 que participaban en la encuesta han comprado un videojuego de la saga en los últimos 5 años; dejando a un reducido 21% como únicos compradores de Vanguard.

Call of Duty Vanguard | Activision

Los encuestados, procedentes de Estados Unidos y Reino Unido, han sido tajantes al respecto. El 80% de las personas que participaban en la encuesta del medio no han comprado Call of Duty Vanguard. ¿Los motivos? De lo más variado. El 55% aseguró que principalmente por estar jugando a otros juegos. El 34% por haber jugado demasiado a anteriores entregas de la IP; e incluso el 24% llegó a asegurar que no ha comprado Vanguard por tener a la Segunda Guerra Mundial como ambientación.

Las malas reseñas recibidas en medios y por parte de los usuarios, estar centrados en CoD: Warzone o esperar a futuros lanzamientos han sido otros de los motivos que han llevado a los encuestados a no adquirir el videojuego de Sledgehammer Games. Queda por ver cómo afronta Activision la próxima entrega de la saga que, desde hace un tiempo, acusa cierto cansancio a pesar del sobresaliente trabajo realizado en Modern Warfare.