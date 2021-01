Call of Duty Black Ops Cold War recibirá un nuevo mapa y modos en su próxima actualización

No hace tanto tiempo que Activision sorprendía a los jugadores con la primera temporada de Call of Duty Black Ops Cold War unida a Warzone. Una propuesta más que interesante que los jugadores disfrutan con gran emoción dadas las grandes oportunidades que ofrece. Pero, a pesar de todas las novedades que ya incluía en su lanzamiento, el equipo de Treyarch y Raven Software quiere seguir adelante lanzando para ello una nueva actualización para la temporada.

Con intención de que los contenidos sigan llegando y la experiencia sea siempre la mejor, el estudio ha compartido una nota del parche para adelantarnos las novedades que están a punto de llegar. De hecho, no tendremos que esperar mucho tiempo puesto que esta primera actualización llegará el 14 de enero y, con ella, vendrá un nuevo mapa en el que poner a prueba nuestra habilidad.

Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision

El nuevo mapa se conoce como Sanatorim, el cual describen como un lugar con colinas boscosas bajas que brindan cobertura para que los escuadrones puedan llegar a obtener reconocimiento sobre el hotel principal. Pero eso no es lo único que llegará con la nueva actualización, sino que también efectuará su llegada un modo conocido como Drop Kick y otro bajo el nombre de Cranked.

Mientras que el Drop Kick los jugadores comenzarán con cada equipo corriendo hacia la ubicación del maletín nuclear, Cranked llegará para el modo zombies. ¿Qué incluye? En este los jugadores necesitarán sí o sí eliminar zombies si no quieren ser consumidos. Pero, para por disfrutar de estas propuestas, es necesario que los jugadores tengan en su posesión Call of Duty Black Ops Cold War, disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series X.