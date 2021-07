Calor, playa y videojuegos: Las mejores opciones para disfrutar este verano

El verano ya está aquí y con él llega el momento de disfrutar por fin de todos esos juegos que has ido aparcando durante meses. La falta de tiempo ya no es excusa, tanto si prefieres experiencias para un jugador, como otras centradas en explorar mundos junto a tus amigos. Estas son a nuestro juicio las mejores alternativas que vas a encontrar para los próximos meses.

Para muchos World of Warcraft es el juego de todos los veranos. Motivos no faltan para ello. Centenares de horas por delante para recorrer Azeroth tanto por cuenta propia como acompañado. WoW es un auténtico comehoras, así que nada mejor que julio y agosto para darle una oportunidad o regresar a este veterano universo de fantasía. Eso sí, no nos hacemos responsables de que pasado el verano quieras seguir enganchado a sus aventuras.

Si por el contrario buscas algo más ligero y menos exigente, Animal Crossing New Horizons es una opción ideal. El juego de Nintendo Switch cuenta con el suficiente contenido como para tenerte entretenido durante meses . Perfecto por otra parte para grandes y pequeños.

Si quieres centenares de horas por delante y no gastar un solo euro, Destiny 2 es el juego que estás buscando. Gratis y con juego cruzado entre plataformas, el shooter de Bungie lo tiene todo para que jugar con amigos se convierta en vuestro momento favorito del verano. Se incluye la campaña estándar así como varias expansiones. ¡Qué más se puede pedir!

¿Te van las buenas historias y enfocadas a un jugador? Persona 5 es la joya de la corona para cualquier verano. Con más de 100 horas por delante, no se nos ocurre mejor momento para adentrarte en esta auténtica obra maestra del JRPG. En una línea similar, pero más enfocada hacia la acción tienes Monster Hunter Rise para Switch, por si lo tuyo es la caza de monstruos y la compañía de otros jugadores de vez en cuando.