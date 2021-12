Los candidatos a GOTY 2021: ¿Cuál es tu ganador?

El próximo 10 de diciembre toca sacar el traje de gala. Un año más se celebrarán los Game Awards, la ceremonia que premia a los mejores videojuegos del año. La categoría más importante hace referencia al Game of the Year, o Juego del Año en nuestro idioma. La gala, además de decenas de premios, también contará con multitud de sorpresas en forma de nuevos proyectos y avances muy esperados.

Pero vayamos a lo importante que nos despistamos. El Juego del Año. 2021 ha sido un año con grandes juegos, sin duda. No ha sido fácil, pues la pandemia ha seguido dejando importantes retrasos en lo que a lanzamientos respecta. Entre los nominados a esta edición encontramos franquicias de sobra conocidas y otras complemente nuevas que han sorprendido.

Resident Evil Village o Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte son dos de las grandes sagas que han regresado por la puerta grande. Terror y plataformas alcanzan su cenit con los últimos proyectos de Capcom e Insomniac. Se suman además el regreso de Psychonauts, que con su secuela también se ha alzado con un meritorio puesto entre lo mejor del género de las plataformas.

Saltamos a los juegos cooperativos con It Takes Two. Lo último de los autores de A Way Out se ha ganado el corazón de los jugadores gracias a su narrativa y en especial propuesta jugable. Una carta de amor a los amantes de los plataformas y aventuras. Posiblemente el juego más recomendable para disfrutar en pareja.

El género de la acción y las aventuras no se queda descolgado en 2021. Metroid Dread y Deathloop son los grandes protagonista en este apartado y últimas nominaciones a GOTY. Samus Aran regresa por todo lo alto con la que posiblemente sea su mejor viaje en 2D. ¡Se dice pronto! Deathloop, por el contrario, demuestra que Arkane Studios es el referente en esto del sigilo y aventura. Un título que recoge lo mejor de Prey y Dishonored, y sus juegos más premiados.