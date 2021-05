"¿Cómo se puede ser tan imbécil?": El descomunal enfado de ElXokas por las imágenes del fin del estado de alarma

El pasado 9 de mayo, España daba carpetazo al fin del estado de alarma. Sin toque de queda y con la hostelería ahora pudiendo cerrar más tarde, fueron miles de personas los que quisieron celebrar la noticia. Desgraciadamente, las imágenes hablaron por sí solas. Las redes sociales se inundaron de escenas en las que las principales zonas de Madrid y Barcelona congregaron a varios miles de jóvenes, y no tan jóvenes. Sin mascarilla, ni distancia de seguridad; parecía que la Covid-19 era cosa del pasado, con imágenes que podíamos llegar a pensar pertenecían a 2019.

Twitter e Instagram fueron dos de las plataformas en las que miles de usuarios denunciaron los acontecimientos de aquella madrugada del 9 de mayo. ElXokas quiso hacer una reflexión sobre las imágenes. Un speech en el que por supuesto se mostró tajante ante la situación vivida tanto en Madrid, como en otras ciudades. "Esto no lo hago por ti, hijo de la gran p***. A mi me da igual que tengas 20 años y que tengas ganas de follar. Esto lo hago por tu p*** padre, por tu p*** madre, por tu p*** abuelo, por tu p*** abuela y por los mayores; pedazo de imbécil. No lo hago por ti. Deja de comportarte como un retrasado y simplemente cumple las normativas de la Comunidad Autónoma en la que te encuentres".

ElXokas hizo especial mención a las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre la libertad durante su campaña en Madrid. "Ni libertad ni po****. Porque tu p*** libertad de mierda hace que a lo mejor mi abuela se pueda morir. Así que me cago en toda tu p*** madre; porque tu libertad jode la libertad de los demás. Ese es el problema".

"Esto no es de recibo. No deberíais estar aquí. ¿Queréis disfrutar un poco de la libertad? Me parece perfecto. Pero no os vayáis un grupo de 1.500 personas a beber a una plaza sin mascarilla. Nadie os está privando que bebáis o que os vayáis de fiesta. Lo que os están privando es que os juntéis 10.000 personas, pedazo de retrasados. Porque si tu tienes COVID o algún amigo tuyo tiene COVID y no os habéis dado cuenta, ahí lo vas a expandir como la pólvora ardiendo, joder"; decía el streamer con algunas de las imágenes del pasado fin de semana.

"Luego os preguntáis que por qué tiene que haber diligentes políticos y por qué tiene que haber gente que os guíe. ¡Porque sois gilipollas, por eso lo hay! Porque sois imbéciles, no podéis tener libertad, ese es el problema. No puedes ser un antisistema si eres así", añadía. Aunque en un principio se pensó que la mayoría de las personas que asistieron a las congregaciones multitudinarias en Madrid y Barcelona eran jóvenes de 20 años, las imágenes demostraron que no era cierto. "Lo más triste es que no sean niñatos, lo más triste es que aquí hay gente de treinta y pico y cuarenta años. Eso es lo más jodido. Eso sí que es triste, que haya gente por aquí mayor".