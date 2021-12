Una compañía de armas roba el diseño de una escopeta basándose en un videojuego

Kalashnikov es uno de los mayores fabricantes de armas del mundo. Afincados en Rusia, la empresa habría tomado prestado el diseño para una de sus escopetas ¡de un videojuego! Al menos así lo afirma el estudio desarrollador Ward B, responsables del shooter Oceanic. Ha sido el propio CEO y encargado del videojuego quien ha ofrecido una entrevista para el medio IGN hablando sobre este ‘curioso’ acontecimiento.

El CEO del estudio da por perdido el diseño del arma después de que intentaran ponerse en contacto con el artista principal del arma

Todo comenzó cuando a principios de 2020, Marcellino Sauceda y responsable de Ward B recibe la vista de varios representantes de Kalashnikov. Tal y como explica el CEO en la entrevista, desde la empresa de armas se mostraron entusiasmados por el aspecto y diseño que creaban desde el estudio. Tanto es así que pidieron abiertamente a Ward B usar uno de los modelos de su escopeta, bautizada como Mastodon.

Marcellino, encantado con la idea, prometió a Kalashnikov varios diseños personalizados entre un largo etcétera de promesas. Llegaba el momento de firmar el contrato, pero los rusos no aparecieron. Con el paso del tiempo, Kalashnikov lanzó su nuevo set de armas, entre ellas una escopeta que, como ya estaréis imaginando, es idéntica al modelo de Oceanic, el shooter de Ward B.

A juzgar por las imágenes de una y otra arma, las similitudes son más que obvias. El modelo MP-155 Ultima, diseño de Kalashnikov no se parece en aspecto, sino que durante su campaña de marketing no han escondido el estar basada en un videojuego. Para Ward B, aunque el diseño no es exacto, sí que se aprecian puntos en común, por no hablar de la visita de la compañía al estudio. Desde Kalashnikov señalan por su parte que cualquier parecido es ‘casualidad’, no llegando finalmente a un acuerdo con el estudio de videojuego y dependiendo de otros diseñadores de Rusia.

Las investigaciones de Ward B desembocaron en descubrir que Kalashnikov terminó optando por un intento de compra del diseño de la escopeta Mastodon, y procedente del estudio, al propio artista que creó el modelo.