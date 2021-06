Consiguen vender el nugget de pollo con forma de un famoso personaje a precio de oro

El nugget de pollo parece no ser solo algo que comer, sino que también parece servir como un curioso objeto de coleccionismo para algunos. Al menos así nos ha sorprendido el hecho de saber que el nugget de pollo cuyo parecido se centra en los personajes de Among Us ha conseguido venderse por mucho más de lo que incluso llegó a estar en venta. Y es que parece que el interés sobre este producto en eBay ha sido único.

La venta se ha formalizado por 99.997 dólares, con una puja que ha sido finalmente cerrada. Si bien por el momento no se conocen más datos de la persona que se ha hecho con este inesperado objeto, lo que sí nos sorprende es saber que ha llegado a venderse por casi 100.000 dólares. Un producto que, además, tiene su curioso origen en una caja de nuggets normal de una tienda de comida rápida.

La puja comenzó en su momento por unos 0,99 dólares, casi como una broma. Pero con el tiempo la puja fue en aumento e incluso los desarrolladores de la obra, Innersloth, acabaron por publicar este hecho en su Twitter oficial. Ahora será un afortunado comprador quien reciba la pieza en su hogar congelada y en una bolsa de plástico sellada para, de este modo, poder prevenir que se cuele aire y, de ese modo, garantizar su preservación.

Si bien esto te puede parecer una broma, debes saber que además la persona que la ha comprado podrá consumir el alimento. Esto se debe a que se le enviará 14 días antes de la fecha de caducidad del alimento. Eso sí, hay quienes creen que la persona que ha ganado la subasta acabe por echarse atrás ya que, como bien indica quien inició la subasta, no cree que nadie vaya a pagar semejante cantidad por el nugget. Después de todo, esta subasta casi comenzó como una broma y esa cantidad bien puede formar parte de esta.