Venden un nugget de pollo por más de 80 mil dólares por su parecido a un personaje

Los videojuegos nos han dejado con situaciones de lo más descabelladas. A lo largo de todos estos últimos años hemos visto cómo se vence a un jefe de Dark Souls con piano y los ojos vendados, a un jugador utilizando los bongos de Donkey Konga para superar el desafiante Sekiro: Shadows Die Twice o cómo algunas cartas de Pokémon perfectamente podrían pagarte la hipoteca. La lista de momentazos es prácticamente infinita, pudiendo confirmar que la industria de los juegos nos ha dejado con grandes anécdotas.

Una de las situaciones más surrealistas de los últimos días tiene que ver con un nugget de pollo, una subasta y uno de los juegos más populares de la actualidad. Among Us dio el pistoletazo después de que algunos creadores de contenido más destacados empezaran a jugarlo, y gran parte de su éxito ha provocado que ahora un nugget se venda por más de 80 mil dólares a través de eBay.

¿El motivo de esta desorbitada cifra? El pollo rebozado cuenta con un increíble parecido a uno de los tripulantes del juego de Innersloth. A pesar de que en la publicación de Twitter afirma que “hay un nugget de pollo de 34.443,43 dólares entre nosotros a la venta”, lo cierto es que la oferta actual ha alcanzado más de 80 mil dólares estadounidenses. Queda un día para que termine la subasta, por lo que probablemente al finalizar el día nos encontremos con un valor muchísimo mayor.

De más está recordar que Among Us está de forma completamente gratuita a través de Epic Games Store. No obstante, si estás interesado en descargar el juego y quedártelo para siempre, tendrás que darte mucha prisa. La oferta de la tienda quedará activa hasta las 17:00 de esta misma tarde 3 de junio, momento en el que además Epic se actualizará para anunciar un nuevo título que podrás conseguir sin pagar ni un euro.