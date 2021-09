¿Con cuál te quedas? Sólo puedes salvar un videojuego, la opción desechada no existiría

Hoy en Neox Games vamos a proponerte un test completamente diferente, alejado de los clásicos test de personalidad o en los que ponemos a prueba tus conocimientos sobre una saga en concreto. En esta ocasión vamos a hacerte una pregunta: ¿qué hubiera pasado si entregas como The Last of Us o Animal Crossing nunca hubiera nacido? ¿Y si esa decisión dependiera por entero de ti?

En los últimos años han nacido franquicias que se han convertido en todo un referente en su género, una de ellas es por ejemplo The Last of Us

Por ejemplo, si tuvieras que escoger entre Animal Crossing o Stardew Valley, ¿con qué juego te quedarías? ¿Y si el juego desechado nunca más existiera? Una decisión difícil, ¿verdad? Es precisamente por eso por lo que en Neox Games nos ha parecido una idea atrevida y dicho sea de paso, también divertida.

Para hacerlo aún más complicado, en el test hemos introducido parejas que por supuesto concuerdan en géneros; tanto del rol, la acción, la conducción, entre otros muchos. Ahora sólo depende de ti el que respondas a las preguntas y nos ofrezcas una visión, cuando menos peculiar, de la industria del videojuego.

The Last of Us 2 | Naughty Dog

En los últimos años han nacido diversas franquicias que no han tardado en convertirse en todo un referente para ya sea géneros o plataformas. Una de las más conocidas es The Last of Us, naciendo en 2013 y siendo ya una de las marcas más importantes de PlayStation.