¿Cuánto dinero tiene ElXokas? El streamer desvela la cifra en directo

ElXokas sigue buscando piso. Meses atrás el streamer encontró en Málaga su zona favorita para vivir. A pesar de que todavía no se ha decidido, el gallego ha vuelto a sondear diferentes casas, siempre en compañía de sus espectadores. Durante el día de ayer, además de buscar varios pisos como futuras opciones, el streamer gallego mencionó el dinero que tenía en el banco y su gran problema con Hacienda.

En una de las casas que llamó su atención y valorada en 340.000 euros, el streamer fue muy claro al respecto sobre el dinero. "¿300.000 euros? Una mierda. Bueno, una mierda en comparación con otros que hemos visto. Me tendría que gastar todo el dinero que tengo y ni siquiera lo tengo, ¿o cuánto dinero pensáis que tengo? Ni siquiera tengo 300.000 euros"; mencionaba ElXokas.

"Soy muy consciente de lo que gano y de que me vaya muy bien, pero os imagináis más de lo que es"

Aunque el streamer no concretó la cifra exacta, sí hizo una aproximación bastante acertada del dinero que tiene en el banco. Para el gallego el gran problema sigue siendo Hacienda, y de quien no se cortó un pelo a la hora de hablar. "Tendré 300 y pico mil euros, pero ni siquiera porque el hachazo que me va a meter dentro de 8 meses Hacienda, igual me quita 70.000 euros Hacienda u 80.000 euros"; añadía.

Piso de lujo | Pixabay

El streamer se mostró muy sincero en lo que a las cifras que ha pagado a Hacienda se refiere, haciendo de nuevo uso de la transparencia que lo caracteriza en este tema. "Habré pagado a Hacienda este año alrededor de 50 o 60.000 euros, pero porque he pagado la mitad, ahora tengo que pagar la otra mitad. Hacienda la pagas en dos tiempos. Primero en un trimestre el 22 y luego en otro trimestre el 25".

ElXokas definió a Hacienda como una sensación constante de presión fiscal. "Gano mucho, pero no gano tanto. Osea, es una barbaridad y obviamente tengo una suerte brutal de poderme dedicar a todo esto. Soy muy consciente de lo que gano y de que me vaya muy bien. Pero quiero decir, os imagináis mucho más de lo que realmente es"; concluía ElXokas sobre el tema.