Cyberpunk 2077 habría ocasionado pérdidas millonarias a sus creadores

Cyberpunk 2077 será recordado por ser uno de los juegos más esperados del pasado año, incluso mucho antes de su estreno, ya en 2013 CD Projekt RED disparaba el hype con el que iba a ser uno de los títulos más influyentes. Contra todo pronóstico, y ya en 2020, Cyberpunk 2077 aterrizaba en consolas y ordenadores plagado de errores y problemas que lo convirtieron en uno de los títulos más criticados de la historia.

Aunque logró cifras astronómicas a las pocas horas de ponerse a la venta, con nada más y nada menos que 13 millones de copias vendidas, Cyberpunk 2077 habría ocasionado pérdidas millonarias a sus responsables. Así lo reporta el medio Bloomberg quien sitúa en la friolera de más de mil millones de dólares las pérdidas del videojuego para CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Cifras a las que además habría que sumar el desplome del estudio en bolsa, cayendo sus acciones hasta un 33%. Las noticias no hacen más que empeorar si además tenemos en cuenta que no han sumado las pérdidas ocasionadas debido a los reembolsos del videojuego en plataformas digitales como PlayStation 4 o Xbox One a consecuencia de su rendimiento.

En CD Projekt RED son conscientes de que la imagen del estudio se ha visto seriamente dañada a raíz del accidentado lanzamiento de Cyberpunk 2077. Bugs, errores críticos, problemas de rendimiento, entre otros de carácter jugable han sido el foco de las duras críticas hacia el videojuego en redes sociales y foros durante días. El estudio polaco se ha comprometido a mejorar la experiencia con dos grandes actualizaciones que llegarán tanto en enero como febrero.