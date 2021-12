"Me dan ganas de vomitar e irme del país": ElXokas se suma al apoyo a David Suárez

David Suárez se ha convertido en una de las personas sobre la que más se han debatido en redes sociales en las últimas horas. El cómico gallego, de sobra conocido por su particular humor negro, era acusado de odio a raíz de un chiste sobre las mujeres con síndrome de Down que publicó en su cuenta de Twitter.

ElXokas explica que este tipo de humor hay que saber con quién hacerlo: "también te hace inteligente saber con quién puedes emplear uno u otro"

David, quien aseguró en el juicio que no quería vejar a ningún colectivo, ha vuelto a abrir el debate sobre los límites del humor y las redes sociales. Han sido muchos los que han apoyado al gallego en esta situación y en el que la fiscalía pide 22 meses de prisión y una multa de 3.000 euros, así como su inhabilitación como cómico.

ElXokas no ha querido dejar pasar la ocasión de echar un capote a su paisano. Antes de iniciar sus habituales streamings de videojuegos, el gallego se tomó varios minutos para hablar sobre David Suárez, su sentencia y los límites del humor. 'David lo que hizo es un chiste, un chiste de mierda, pero un chiste. Lo querían empapelar, le quieren meter una multa y le querían meter cárcel; pero como es la primera no tiene cárcel, por hacer ese puto chiste de mierda'.

Tal y como explicaría después ElXokas, aún reconociendo el tema del chiste de David, para él lo verdaderamente grave fue llevar al cómico ante un juez por algo semejante. 'Mira que estoy contento en España, estoy contento de contribuir con mis impuestos, pero saber que con mis impuestos estoy pagando a putos retrasados que están dictaminando leyes como esa de meter a alguien en la cárcel por hacer un chiste de mierda, me dan ganas de vomitar e irme del país. Me da asco. Me da vergüenza ajena'.

ElXokas continuó hablando sobre el caso de David, pero también sobre otros cómicos aún más bestias en lo que a chistes se refiere y cómo son capaces de encontrar los límites del humor negro. Tal y como explicaría, tiene que haber un equilibrio, saber con quién puedes hacerlos y por supuesto sin atacar directamente a la persona. "No tienes que hacer todo el humor con todo el mundo. También te hace inteligente saber con quién tienes que hacer un tipo de humor y con quién otro".