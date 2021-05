¿Debes dejar los estudios o el trabajo para ser youtuber? La contundente respuesta de Elxokas

ElXokas se ha convertido en una de las figuras más relevantes de internet en los últimos meses. Además de su forma de jugar, sus charlas sobre el fenómeno de Twitch o YouTube también lo han catapultado a la fama. En un reciente directo, el streamer gallego ha hablado abiertamente sobre la decisión que muchos jóvenes afrontan a la hora de dejar los estudios para centrarse en el ámbito de los videojuegos o el contenido en internet.

El streamer recibió un mensaje de un seguidor. En él le explicaba su caso, contando que había dejado los estudios de la universidad durante el primer año para centrarse de lleno en el canal de YouTube. La noticia no sentó demasiado bien a la familia, aunque el joven siguió adelante con el proyecto. "Me puse de meta ganar mucho dinero, me cree un canal de Youtube y comencé a ganar bastante dinero. Ahora estoy cerca de comprarme mi casa". ElXokas, aunque dio la enhorabuena al joven por alcanzar sus objetivos, hizo varios apuntes a su forma de actuar.

"Creo que has jugado tus cartas de la manera errónea, aunque te hayan salido bien. Nunca debes de priorizar un sueño por la realidad. Primero la realidad, luego el sueño. Lo que no puedes hacer es dejar tus estudios por un proyecto en YouTube. Eso no lo debes de hacer nunca, aunque te haya salido bien. Es una mala jugada, como si ahora eres rico"; destacaba ElXokas, explicando que antes de alcanzar el momento actual él había completado su carrera universitaria, realizado un Máster y tenido un muy buen trabajo en el Real Madrid.

A su vez, el streamer destacó que a pesar de haber completado sus estudios y tener un buen trabajo, él tenía la seguridad de que su jugada el saldría bien. "Yo ya tenía 800 suscriptores (en Twitch) constantes, ya tenía una trayectoria. Tenía 6.000 u 8.000 euros en el banco por si todo iba mal. Tenía un colchón, una red. Por lo menos sabía que si me caía no me iba a matar, me rompería las piernas o un hombro"; añadía.

ElXokas quiso hacer especial hincapié en que los estudios y la formación son lo más importante. "Eso sí que te va a venir bien en el futuro, pase lo que pase. El canal de YouTube, no". Por otro lado, también quiso dejar que ser streamer o youtuber no es tan fácil como parece. "Aquí estás muy desprotegido. Como la cagues tienes un problema, no tienes a nadie que te defienda. Esto es volátil, como tengas un problema con cierta gente, tienes un grave problema. Trato de depender lo mínimo de este trabajo. Yo tengo asegurado el culo"; señalaba. "Todo tiene un fin y hay que estar preparado. ¿Qué te da esa preparación? Experiencia laboral, estudios, etcétera...", concluía.