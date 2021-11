Descarga hasta 3 juegos completamente gratis en Epic Games Store

Epic Games Store tiene claro que quiere ser completamente única y sorprendente para los jugadores. Para ello, no quieren limitar sus opciones y buscan garantizar que todos aquellos que acceden a su tienda puedan conseguir juegos totalmente gratis. Y es que, desde su estreno, tenían claro que querían ofrecer algo completamente diferente y lo han mantenido hasta ahora.

Semana tras semana, la compañía nos ofrece la oportunidad de sumar juegos completamente gratis a nuestra biblioteca. Y esta vez no solo nos ofrecen un juego, sino que nos brindan la oportunidad de sumar tres títulos completamente gratis. Si quieres vivir grandes experiencias, te recomendamos echar un vistazo a la completa lista formada por Guild of Dungeoneering, Kid a Mnesia Exhibition y Never Alone.

En Guild of Dungeoneering se nos invita a crear mazmorras. Eso sí, no es lo único fascinante de esta propuesta, sino que también podemos sumar los combates de cartas pro turnos. Todo esto dado un poco la vuelta puesto que en lugar de controlar a un héroe, construiremos la mazmorra alrededor de este. Podrás usar cartas del mazo para ir situando distintas salas o monstruos y dejar que el héroe decida por su cuenta el lugar al que ir e incluso la criatura con la que pelear.

Kid a mnesia Exhibition es un curioso juego que nace de la mezcla perfecta entre ilustraciones y grabaciones originales. ¿Cuál es su intención? Servir como un homenaje a los 21 años de Kid A y Anmesiac de Radiohead. Una propuesta perfecta para los fans de este grupo que tanto nos han ofrecido con el paso de los años.

Never Alone es una tierna aventura con rompecabezas y plataformas en la que conocerás uno de los cuentos populares del pueblo nativo de los inupiaq. En este tendrás que guiar a dos personajes, tanto si quieres jugar en solitario como si quieres optar por jugar con tus amigos.