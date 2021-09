Descarga Far Cry 3 completamente gratis para PC por tiempo limitado

Queda muy poco para el gran estreno de Far Cry 6, una de las obras más esperadas de Ubisoft hasta la fecha. Pero con intención de amenizar un poco esta espera, la compañía no ha dudado a la hora de compartir una gran sorpresa con los jugadores. Y es que, por suerte, tenemos la oportunidad de sumar a nuestra biblioteca de forma totalmente gratuita Far Cry 3, una de las entregas más queridas por los jugadores.

Para poder conseguir esta obra tendrás hasta el 11 de septiembre a las 8:30 horas, a partir de ese momento volverá a estar a su precio de siempre. Pero, ¿tendrás que pagar más adelante si reclamas una copia? En absoluto. Una vez lo sumes a tu colección, el juego será tuyo para siempre y se quedará permanentemente en tu biblioteca de juegos de Ubisoft. Una propuesta completa y perfecta para todos los jugadores.

Far Cry 3 | Ubisoft

¿No conoces la historia de Far Cry 3? Pues debes saber que se trata de un shooter en primera persona y con un prometedor mundo abierto cargado de acción y personajes inolvidables. Te encontrarás en un lugar en el que los señores de la guerra trafican con esclavos y quieren hacerse con el dominio del lugar. Por ello, se caza a los extranjeros para poder pedir rescate.

Por ello, si tienes intención de hacerte con esta propuesta, este es tu gran momento para lograrlo. Ubisoft tiene grandes propuestas para nosotros en camino y quieren que sigamos atentos a las novedades que vayan llegando próximamente. Por ello, simplemente os animamos a estar atentos y disfrutar del gran contenido que está por llegar, sobre todo si tenemos en cuenta que el villano de Far Cry 3 también estará presente en Far Cry 6 de forma única.