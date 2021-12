Descarga gratis Shadow Tactics Blades of the Shogun y quédatelo para siempre

Si bien parece que el tema de los regalos en las tiendas digitales es solo de Epic Games Store, la realidad es muy diferente. Esto se debe a que tiendas como Steam o GOG no pierden la oportunidad. Esto queda claro cuando recientemente la tienda de Valve proponía sus propias sorpresas y ahora es GOG, la tienda de la compañía CD Projekt RED la que se decide a avanzar en ese camino al proponernos conseguir gratis Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

La propuesta de acción táctica y sigilo está a nuestro alcance completamente gratis. Pero, ¿qué tenemos que hacer para poder incluirlo totalmente gratis a nuestra colección? Es realmente sencillo. Simplemente necesitas acceder a la web principal. A continuación, inicia sesión o regístrate en GOG y, finalmente, pulsa en “Yes, and Claim the Game”. De este modo, te registrarás en el newsletter y recibirás el juego. Eso sí, te recordamos que puedes quitar esa suscripción justo después de reclamar el juego.

Por supuesto, debes hacer estos pasos muy rápido ya que la compañía retirará el 15 de diciembre a las 15 horas la oferta. Eso sí, debes estar muy atento puesto que GOG ya ha adelantado ambiciosos planes para este invierno. Después de todo han confirmado que regalarán a los jugadores tres juegos todavía no desvelados. Pero tenemos oportunidad de hacernos con estas durante sus ofertas de invierno, las cuales estarán activas hasta el próximo 5 de enero.

En lo que respecta a Shadow Tactics Blades of the Shogun nos encontramos ante un juego que resulta inesperado en el camino de las obras de estrategia y acción. El sigilo y la jugabilidad resultan desafiantes, por lo que los jugadores tienen para ellos una obra capaz de retarlos de todas las formas posibles. Todo con una propuesta que, una vez conoces, ya no quieres pasar por alto en absoluto.