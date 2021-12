Descarga la trilogía completa de Tomb Raider totalmente gratis en Epic Games Store

Epic Games Store ha sido protagonista a lo largo de estos últimos días, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de hacerse con un juego gratuito cada día y garantizando de este modo poder sumar a nuestra biblioteca de juegos grandes éxitos sin tener que gastar un solo euro. Sin embargo, la gran sorpresa nos esperaba hoy, donde la compañía ha decidido tirar la casa por la ventana para darnos una gran sorpresa.

Con intención de dar por finalizado su evento, Epic Games Store ha confirmado que podemos conseguir completamente gratis hasta el próximo 6 de febrero la trilogía completa de Tomb Raider, la última publicada por Square Enix. Eso sí, no hablamos del último recopilatorio publicado, sino de las tres entregas por separado, de tal forma que los jugadores puedan hacerse con la opción que más les guste. O, en el caso de necesitarlo, con las tres entregas.

Shadow of the Tomb Raider | Square Enix

Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider son las tres entregas que nos presentarán la historia al completo de una joven Lara Croft. Así es que, si quieres conocer sus inicios y cómo llegó a ser la guerrera que es actualmente, esta es la propuesta que debes sumar a tu colección. Sobre todo porque el misterio, la acción y la aventura quedan completamente garantizadas.

Estas tres entregas pueden ser conseguidas totalmente gratis hasta el 6 de enero a las 17 horas. Además de este momento podremos conseguir totalmente gratis el juego Gods Will Fall. Así es que no lo dudes y suma estos tres grandes éxitos a tu cuenta de forma totalmente gratuita. Propuestas que traen de vuelta a uno de los personajes femeninos de los videojuegos más querida.