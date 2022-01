Diablo 2 Resurrected no te dejará jugar en consola si has estado desconectado durante 30 días

A lo largo de los últimos meses, el nombre de Blizzard se ha visto completamente empañado por la polémica y parece que esto no se va a acabar pronto. ¿Por qué? Esto se debe a que recientemente se ha confirmado que Diablo 2 Resurrected y su DRM auguran problemas para el futuro de los jugadores. Todo debido a un problema que afecta especialmente a las consolas.

En caso de que un jugador tenga una copia de Diablo 2 Resurrected y no se haya conectado en 30 días, parece que no será posible volver a jugar. Después de todo, según las indicaciones marcadas, su DRM necesita conectarse a los servidores de Blizzard, tanto en caso de que se quiera jugar online como incluso si se quiere jugar completamente offline. Una mala noticia que ha preocupado a los jugadores.

Según han indicado desde la cuenta Does it play?, el juego cuenta con un problema bastante importante. Después de todo, si un jugador pasa 30 días inactivo, el juego se “desactiva”, por lo tanto, aunque un jugador haya pagado, este quedará completamente inhabilitado, y no será posible jugar ni aunque quieras conectarte online ni en el caso de que optes por jugar offline.

Por supuesto, se habla de que es una propuesta que puede llegar a corregirse. Sin embargo, es un problema real que los jugadores no han tardado en señalar y han comenzado a darse a conocer las quejas hacia la compañía. Sin embargo, lo que sí avisan por ahora es que los jugadores sean especialmente cuidadosos a la hora de adquirir la obra en consolas.