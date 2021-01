El creador de Shadow of the Colossus muestra un pequeño adelanto de su próximo proyecto

A lo largo de estos años, los fans de Shadow of the Colossus y The Last Guardian han estado esperando el regreso de un nuevo proyecto de su director. Después de todo, Fumito Ueda ha sido capaz de presentarnos historias sorprendentes, con una jugabilidad única y un estilo gráfico tan cercano a las películas de animación que parece un constante viaje por la imaginación.

Con propuestas tan interesantes, no es de extrañar que muchos jugadores se muestren impacientes y sigan de cerca todos y cada uno de sus pasos. En esta ocasión, encontrándose con una imagen bastante singular que se presenta en la web oficial en la que los jugadores no han pasado por alto un pequeño detalle en el que se muestra un adelanto de su nuevo proyecto justo en la silueta del 1.

Por el momento no se conocen muchos detalles respecto a esta obra, nada más allá de que muchos insinúen que se pueda tratar de una obra muy cercana a la robótica. Eso sí, muchos destacan el hecho de que se encuentre bajo el sello de Epic Games Publishing, un nuevo sello multiplataforma que edita los títulos en distintas plataformas, entre ellas PC, y que financia los proyectos al 100%, manteniendo un reparto de beneficios de 50/50.

Por el momento tendremos que esperar un poco más para poder conocer a fondo esta gran propuesta, a pesar de que hasta la fecha esta es la mención más cercana y un primer vistazo a la obra que ya está en camino. Mientras tanto, os recordamos que The Last Guardian y Shadow of the Colossus son de las obras más destacadas dentro de PlayStation 4.