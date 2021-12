ElXokas baraja marcharse de Twitch por el trato recibido en la plataforma

Desde hace un año y medio, Twitch se ha convertido en la plataforma que más conversación ha dado en internet. Por ella han pasado todo tipo de celebridades, se han descubierto nuevos formatos y han nacido/crecido infinidad de creadores de contenido. A estas alturas sobran las dudas sobre qué es Twitch y lo que en ella podemos encontrar. No obstante, hay quienes no están nada contentos con la plataforma.

Ludwig, uno de los streamers más famosos del mundo y que ostenta el récord con mayor número de suscriptores (la friolera de casi 300.000 usuarios) ha decidido poner punto y final a su etapa en Twitch. El streamer americano barajó diversas opciones, entre ellas YouTube, pero fue precisamente el trato recibido por Twitch lo que provocó su marcha.

ElXokas adelanta que ya ha recibido propuestas interesantes, aunque todavía no ha tomado una decisión

ElXokas recientemente ha comentado en directo el vídeo de Ludwig y en el que explica toda la situación que lo ha llevado a abandonar Twitch para comenzar una nueva etapa en YouTube. A lo largo de su speech, el streamer gallego muestra su apoyo a Ludwig, pero también cómo le afecta una situación que le toca muy de cerca.

"Yo sigo esperando mi reunión con Twitch", decía ElXokas en varias ocasiones sobre una reunión que propuso allá por agosto. "Ojalá se den cuenta porque yo amo esta puta plataforma y la he defendido siempre, muy duro, a pesar de que la he criticado porque también se lo merecen. Pero la paciencia de uno tiene un límite y creo que deben de darse cuenta de todo lo que están perdiendo y dejando de ganar".

"Sólo quiero que la plataforma vaya bien y el trato con nosotros sea bueno. Nada más. Están tensando mucho la cuerda, son los más fuertes y puede que yo sea irrelevante; pero si nos vamos siete irrelevantes al final juntamos un Ibai"; añadía ElXokas. "2022 va a ser o un año muy bueno o uno muy malo para Twitch; y va a depender bastante más de ellos que de los demás".

ElXokas añadía que además de estar sondeando otras opciones por su cuenta, diversas plataformas de streaming ya se han puesto en contacto con él. "A mi me han ofrecido muchas cosas estos días, la verdad. Tanto de streaming como de contenido en otras plataformas. Hay varias plataformas que van a saltar en breves y que las vais a conocer, al menos un par, que veréis que van a invertir mucho. Va a haber movimiento. No puedo hablar de eso porque son todo confidenciales. Vais a ver cosas nuevas pronto. No sé si formaré parte de alguna porque lo estoy decidiendo"; comentaba el streamer gallego.

La pelota está en el tejado de Twitch ahora, pues ElXokas no ha sido el único streamer de los grandes que se ha quejado abiertamente del trato recibido por la plataforma. Tal y como ha mencionado, 2022 parece que será un año decisivo para el formato streaming, tanto para las empresas ya asentadas como para las que llegan nuevas.