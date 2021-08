ElXokas se defiende como nunca de los ataques en Twitter: "Necesitáis a alguien a quien odiar"

El enfado de ElXokas con un usuario de Twitter sigue dando mucho de qué hablar. Desde hace más de 48 horas el streamer ha estado como TrendingTopic, dejando miles de mensajes en la red social tanto a favor como en contra.

A pesar de que el streamer gallego ya realizó una respuesta en su directo, en su canal de YouTube podemos encontrar el speech completo en el que analiza punto por punto toda la polémica generada en Twitter, así como las respuestas a aquellos que lo critican por sus formas y más concretamente los usuarios que entran a su streaming para insultarlo.

ElXokas criticó sin ningún tipo de tapujo aquella gente que decide entrar en su streaming para insultarlo y luego hablar de él en Twitter

'Un poco el resumen de lo que pasa en Twitter y en general de lo que pasa en la vida es que la gente necesita alguien a quien odiar para hacerse sentir mejor', comentaba ElXokas en base a una imagen a modo de meme. En ella se criticaba que los seguidores del streamer siempre pedían contexto ante cualquier polémica.

'Es un poco el resumen de los fracasados en Twitter', añadía. ElXokas se mostró tajante a la hora de decir que el día en el que realmente sepa que se ha equivocado pedirá disculpas. '¿Cuántas veces he dicho que los héroes de verdad son los que sacan una familia adelante currando en curros de mierda y no gente como yo? Pero de eso no sacáis clips'; destacaba el streamer.

El estrés de las últimas horas, sumado al cansancio por los streamings de 12 horas de duración ha pasado factura a ElXokas. En la tarde ayer anunciaba que no haría streamings, posponiendo así el encuentro con sus seguidores.