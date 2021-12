ElXokas explica por qué no tiene relaciones de pareja ni sexuales: "Me da pereza todo lo previo"

ElXokas ha sido el último protagonista del podcast de Jordi Wild, uno de los más populares en YouTube. El streamer gallego charló durante varias horas en torno a temas como la depresión, la soledad o su juventud. Jordi se interesó por la faceta más romántica de ElXokas, a lo que el streamer no dudó por responder con su ya habitual sinceridad.

Jordi preguntó a ElXokas qué era para él ser rico. El gallego respondió que la calidad de vida; priorizando que estén bien sus familiares y sus amigos; dejando también un espacio para el éxito profesional. ¿Y el amor? "El amor sí a mi familia y a mis amigos, pero no el de una relación".

Jordi, sorprendido, se interesó por las últimas relaciones tanto de pareja como sexuales que había tenido el streamer. Su respuesta lo dejó sorprendido. "No tengo ni tiempo, ni ganas. No tengo ganas de todo lo previo. No tengo ganas de estar hablando con una piba durante una semana"; destacaba.

ElXokas confesó que nunca había tenido una relación que fuera seguidora. "No tengo la necesidad porque estoy muy ocupado". Además, ElXokas añadía que las relaciones suelen hacerle inestable a nivel emocional. "He tenido parejas, pero nunca muy duraderas. Yo creo que sí lo eran (emocionalmente estables), pienso que el problema lo tenía yo". Por último, el streamer confesó que años atrás se había enamorado de una chica, también de su provincia, Lugo. "Quería más de lo que podía tener, por la distancia".