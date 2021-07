ElXokas gasta 10.000 euros en comida rápida: "Lo prefiero a invertir tiempo en fregar y cocinar"

Además de jugar en directo con otros streamers o reaccionar a vídeos, los streamings de ElXokas se caracterizan por su pasión por la comida. ¿Platos gourmet? Puede que no, pero todos saben que comer frente a la cámara y acompañado por sus espectadores se ha convertido en una de las 'secciones' de los directos.

Hamburguesas, pizzas, kebabs, entre otros platos de comida rápida suelen estar presentes. Con streamings diarios, y por ende comiendo frente a la cámara, ¿cuánto dinero se ha gastado ElXokas en pedidos de comida durante el último año? El streamer no ha dudado en desvelar la cifra, para sorpresa de muchos.

"Más de mil pedidos. Y la inmensa mayoría los hice en el último año", confesaba el streamer mostrando un ticket en una de las webs de comida rápida a la que suele realizar los pedidos. "Habré pedido una media de una vez y media al día, osea habré hecho unos 500 pedidos. Me he gastado 10.000 euros en comida en un año".

El clip, extraído de uno de sus directos, también recoge algunos comentarios del streaming y en el que uno de los espectadores le dice el mal estado de forma en el que se encuentra. "Y peor tendría que estar", respondía ElXokas. "¿Valen más los 10.000 euros que he gastado en comida que el tiempo que hubiera invertido cocinando y limpiando? Cada puto euro ha valido la pena".

ElXokas señala que, debido al poco tiempo con el que cuenta al cabo del día, no puede permitirse 30 o 60 minutos para cocinar y limpiar. "Para una persona como yo sí ha valido la pena. Para alguien como vosotros igual no, pero para mí 100%. Tengo una hora o dos libres al día y las dedico a redes sociales, hablar con marcas, empresas... un montón de movidas por detrás del streaming, pero también comprar ropa, ir a eventos. Cada euro que he invertido en comida ha valido la pena."