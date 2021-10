ElXokas y otros streamers ya han sucumbido a él: así es el juego de Amazon del que todo el mundo habla

ElXokas y otros streamers ya han sucumbido al encanto de New World. El MMO de Amazon, sí, exacto, la gigantesca cadena de tiendas, se ha convertido en un verdadero pelotazo. Tanto es así que durante días las colas de horas de espera para entrar a jugar fueron las grandes protagonistas, teniendo Amazon que ampliar de forma considerable el número de servidores.

Pero, ¿qué ha llevado a New World a convertirse en el MMO del que todo el mundo habla y quiera jugar? New World es un juego RPG online, al igual que otros como Final Fantasy XIV o World of Craft. En este caso se trata de un videojuego de pago único, sin cuotas, es decir sólo requeriremos de su compra.

La exploración, un factor clave para engancharnos

En el mercado podemos encontrar decenas de MMO que atienden a diferentes elementos. Algunos se centran en el crafteo (creación de equipo), otros en el combate. New World consigue que disfrutemos de todo eso, por supuesto, pero con un elementos básico sobre ellos: la exploración. Movernos por el mapa en New World es divertido a más no poder. Siempre encontraremos algún lugar interesante o algo que hacer gracias a su densidad.

Accesibilidad: cualquiera puede jugar a New World

El sólo hecho de mencionar la palabra MMO puede echar para atrás a más de uno. ¡Y no os culpamos! Hablamos de juegos que requieren de largas horas de aprendizaje y donde la curva para ver ese progreso puede tardar en aparecer. En New World todo está perfectamente medido para que desde el principio no nos sintamos perdidos y disfrutemos de la experiencia desde el minuto uno.

New World | Amazon

Un sistema de combate que atrapa

En New World, al igual que en otros MMO, vamos a pasar mucho tiempo luchando. Es vital que el sistema de combate por lo tanto sea divertido y en el juego de Amazon lo es ¡y mucho! New World no incluye un sistema de clases como tal, sino que el tipo de armas que lleves se convertirán en las protagonistas. Desde floretes, hasta fusiles, lanzas y mucho más. Otro elemento muy a tener en cuenta será la defensa y la esquiva, importantísimas para sobrevivir.

Las masivas batallas contra otros jugadores, la parte más divertida de New World

No podían faltar los elementos PvP o Jugador contra Jugador. En New World disponemos de un total de tres facciones a las que unirnos; definiendo así al bando al que pertenecemos. Uno de los aspectos que más han llamado la atención de los jugadores ha sido precisamente sus combates PvP, con batallas masivas que dispararán la adrenalina pero con un equilibrio perfecto. Las recompensas estarán a la altura, por supuesto, incitándonos a estar siempre ojo avizor en caso de encontrarnos con jugadores del bando contrario.