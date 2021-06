ElXokas sale a comprar y se olvida las llaves en casa ¡en pleno directo!

Hace unos días ElXokas vivió una de las situaciones más desagradables que puede experimentar cualquiera: olvidarnos las llaves en casa. Como muchos ya sabrán, ElXokas acostumbra en sus directos maratonianos a cenar frente a sus espectadores. Como cualquier otro día, el streamer gallego pidió comida a domicilio. Mientras llegaba el pedido, quiso aprovechar el trayecto del repartidor para también de paso comprar un refresco. 'Voy a bajar un par de minutos, lo siento'; comentó mientras dejaba el directo abierto. En el momento en el que salió de casa y cerró la puerta, ElXokas se percató de la situación: llaves y móvil se habían quedado dentro.

Pasaban los minutos, llegando hasta la media hora y ElXokas no regresaba. Sus seguidores, conscientes de la situación y preocupados decidieron avisar a uno de los amigos del streamer, Knekro. Él, quien también se encontraba en directo, recibía en su chat varios mensajes de seguidores que le insistían en llamar a ElXokas. 'No sé, no me lo coge, no puedo hacer más desde aquí chicos, lo siento'; respondía Knekro tras intentar ponerse en contacto con ElXokas.

40 minutos más tarde, ElXokas volvía a aparecer en cámara, ataviado con una mascarilla. 'Perdonad a todos, ahora vuelvo', decía. ElXokas explicó la situación de forma detallada. Antes de salir de casa quiso coger dinero suelto para comprar el refresco. Tras tomar algunas monedas que tenías sueltas, y con las llaves metidas en la puerta, cerró. 'Bueno... en pantalón corto, en zapatillas y sin móvil, sin cartera, sin llaves. Completamente perdido'.

'Al cerrar me posé en la puerta. No, por favor no. Llevo dos años y medio viviendo en esta casa. Por la prisa del directo. Me he dejado las llaves dentro'. ElXokas comentó que trató de llamar a algunos vecinos para que se pusieran en contacto con algún servicio de cerrajeros, pero nadie respondía a sus llamadas. El streamer tuvo que esperar en el portal al repartidor y pedirle el móvil para hacer la llamada.

Cuando se presentó el cerrajero, llegó el momento fatídico: la hoja de las facturas, 'o la hoja de las tortas como la llamo yo', comentó ElXokas. 'Me sacó la factura para ver precios. No te voy a cobrar el horario nocturno, aunque sean las 22:00 de la noche y no te voy a cobrar que es festivo, porque hoy es domingo; porque te voy a meter un hachazo'.

'¿Cuánto creéis que me costó la broma? Y eso que no me cobró nocturnidad y eso que no me cobró que es un festivo. ¿Cuánta pasta? Me cobró 300 euros por abrirme la puerta de casa, por dejarme las llaves dentro de casa para bajarme a por un refresco'; añadía ElXokas.