El enfado más bestia de ElXokas: El streamer responde sin tapujos a la amenazas recibidas en Twitter

Desde ayer a la tarde, ElXokas es Trending Topic en Twitter. El streamer gallego ha generado infinidad de temas de conversación en la red social donde ha recibido todo tipo de amenazas por parte de la comunidad, usuarios y algunos espectadores de sus directos. Como ya es habitual en él, el streamer no ha dejado pasar la oportunidad para responder en su canal.

Tenemos que remontarnos a un streaming pasado en el que ElXokas jugaba a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Al quedarse atascado en un puzzle, el streamer pidió ayuda a sus espectadores. Entre las muchas respuestas, una de ellas insultaba a ElXokas, mencionando que no contaba con habilidad mental para superar el acertijo.

Al streamer no le gustó nada la respuesta de su espectador, por lo que se encaró con él, dedicándole varios minutos. La discusión no hizo más que comenzar, pues algunos de los espectadores escribieron por privado al streamer insultándolo. Fue a partir de este punto cuando la semilla ya estaba plantada.

Uno de los espectadores decidió pasar la conversación a Twitter, exponiendo públicamente las respuestas de ElXokas, pidiendo además la ayuda de otros usuarios de la red social para que terminaran este tipo de comportamientos del streamer. Poco a poco el tweet fue ganando en viralidad, convirtiendo a ElXokas en TT en Twitter.

El usuario del mensaje original decidía poner en privado su cuenta de la red social ante el gran número de respuestas de otros usuarios y entre las que figuraban ElXokas. "Me vuelven a cancelar en Twitter, atentos porque esta es buena, con 500 menciones con insultos. Atentos a la vuelta de tortilla que le voy a meter a esto", comentaba en su red social el streamer minutos antes de abrir directo.

Uno a uno, el gallego fue hablando de varios de los mensajes de amenazas que había recibido minutos antes y lidiando con comentarios en los que se le acusaba de bullying, etcétera. Una polémica que no pilla nada por sorpresa .ElXokas se ha convertido en uno de los focos de críticas en Twitter debido a su fuerte personalidad la cual divide a la comunidad de Twitch.