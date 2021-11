Entrevistamos a Fas3 Estudios, creadores del juego español Albacete Warriors

Es posible que el nombre de Albacete Warrior todavía no sea un conocido para ti y, sin embargo, debes saber que, una vez lo conozcas, simplemente no podrás olvidarlo. Esto se debe a que el equipo de Fas3 Estudios ha cuidado todos los detalles para crear un juego único y fascinante. Y es que nos encontramos con un equipo que ha dado vida a un pequeño estudio independiente madrileño. De hecho, decir la palabra pequeño no es ninguna exageración, sino que realmente se trata de un estudio formado por 7 socios.

Amigos y conocidos desde la universidad, formalizaron la empresa en el año 2021. Desde entonces, decidieron trabajar en su proyecto, dar vida a ese juego cuyo nombre ya puede resultar llamativo. ¿Por qué se sitúa en Albacete? ¿De qué va exactamente la obra? Si bien podríamos ser nosotros mismos los que lo resumamos, preferimos que sean sus propios creadores los que lo presenten con todo lujo de detalles. Así nos presenta el equipo de Fas3 Estudios a su obra, Albacete Warrior.

Puede parecer una pregunta retórica, pero ¿por qué habéis escogido Albacete Warrior como nombre para vuestro videojuego?

Yo creo que la respuesta sería ¿por qué no?

La idea del juego surgió de un trabajo que teníamos que hacer en primero de carrera. Queríamos hacer un videojuego marca España, tomando referencia de obras satíricas como "Mortadelo y Filemón" o "El Quijote", con un formato inspirado en los videojuegos de peleas clásicos.

Albacete y su Feria nos pareció el sitio perfecto para empezar la historia de Benito, el ninja manchego y el nombre de Albacete Warrior le iba como anillo al dedo.

Albacete Warrior | Fas3 Estudios

A juzgar por vuestro adelanto, Albacete Warrior es una aventura beat'em up que destila humor en la que las referencias tanto a la cultura española y los videojuegos están muy presentes. ¿En qué títulos habéis encontrado inspiración? Y si podéis decirnos algo más sin arruinar la sorpresa, ¿qué tipo de referencias a España encontraremos en el videojuego?

El juego en general es una "españolada" pero las referencias más evidentes al país son la ciudad y la Feria de Albacete, además de los peculiares personajes y la energía fiestera característica española que Benito destila durante su aventura alrededor del mundo.

Queríamos hacer un juego de humor y peleas con ese toque de la picaresca española a la que estamos acostumbrados. Albacete Warrior hace homenaje a los típicos juegos de las recreativas donde luchabas contra hordas de enemigos, buscando esa estética retro sin pensar en ningún título en concreto dándole nuestra propia vuelta de tuerca.

El Beat'em up es un género que los integrantes de FAS3 conocemos desde siempre y con el que nos encontramos cómodos desarrollando; además de que consideramos que la historia absurda que queremos transmitir se complementa bien con este estilo.

Este género también nos da la posibilidad de ofrecer una experiencia multijugador para poder jugar con amigos y compartir las risas.

El mercado de los juegos independientes vive su época dorada. Son cada vez más los jugadores mainstream que se animan a probar obras más humildes y de autor. ¿Cuál pensáis que es el motivo de este auge cada vez mayor?

Creemos que no hay solo un motivo para ello:

Por un lado, hoy en día existe una gran accesibilidad debido a la normalización del formato digital y tiendas online como Steam, que ofrecen a los usuarios la oportunidad de poblar bibliotecas con títulos de todo tipo.

Otro motivo que hace atractivo al sector independiente es el precio de sus títulos. Mucha gente no está dispuesta a pagar el precio de un juego AAA ya que pueden rondar en torno a los 80 euros de cara al público. Y ahí es donde está la oportunidad para los pequeños estudios, ya que por lo general, sus precios son más asequibles si los comparamos. Por ejemplo, el acceso anticipado de Albacete Warrior ahora mismo cuesta menos de 3 euros.

Desde el lado de los pequeños estudios, cada vez es menos complicado crear un juego. Gracias a programas de desarrollo parcialmente gratuitos como Unreal o Unity, teniendo en cuenta que existen otros elementos necesarios en la producción de un videojuego, cualquier persona con un ordenador medio decente puede desarrollar un proyecto con presupuesto y recursos limitados.

Por último, los desarrolladores independientes pueden permitirse tener más libertad a la hora de crear obras originales . Al ser producciones más humildes están obligadas a salir fuera de la norma establecida en la industria para destacar sobre el resto, trayendo innovaciones que hacen que triunfe y lleguen al público mainstream.

Albacete Warrior | Fas3 Estudios

Hace unos años fue Minecraft. Luego llegó Stardew Valley, seguido de Undertale entre otros muchos. 2021 no se queda atrás en lo que a títulos independientes y muy originales se refiere. Loop Hero e Inscryption son un claro ejemplo. ¿Pensáis que los juegos independientes están cerca de tocar techo o esto sólo acaba de comenzar?

Si tuviésemos que apostar por lo que va a suceder en un futuro, afirmaríamos que la industria del videojuego va a seguir creciendo, y por ello el sector independiente seguirá aportando nuevas ideas que ayuden a este crecimiento. Siempre que la industria siga con proyecciones positivas y los medios para producir sean accesibles como hasta ahora, los videojuegos independientes seguirán floreciendo porque el techo alcanza donde llegue la creatividad de los desarrolladores.

¿Qué opináis de que plataformas o servicios como Game Pass y en los que los juegos independientes han sido protagonistas desde hace unos meses? ¿Pensáis que pueden ayudar a descubrir nuevas propuestas a los jugadores?

Como decíamos anteriormente, hay un crecimiento en la industria. Sin embargo, este crecimiento trae consigo una consecuencia para los estudios independientes, ya que al haber más oferta, es más complicado hacer destacar tu videojuego sobre el resto en un mercado en el que hay tanta elección para el consumidor.

Es por eso que servicios como Game Pass dan la exposición necesaria para darte a conocer, y más si eres un pequeño estudio que apenas puede permitirse una campaña de marketing. Además de todo esto, los juegos que salen en el catálogo tienen el "sello de calidad" que una empresa grande como Xbox te puede dar, y eso da la confianza necesaria para que los jugadores se lo descarguen. A partir de ahí, todo depende de que el juego guste y retenga esa audiencia.