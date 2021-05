Epic Games Store: Among Us gratis en PC por tiempo limitado

Desde su llegada, Epic Games Store no ha dejado de sorprender a los jugadores con sus constantes regalos. Después de todo, la intención de la compañía es ofrecer a los jugadores las mejores experiencias y, sobre todo, seguir aumentando el catálogo de juegos de la comunidad sin tener que pagar ni un solo euro más adelante. Una propuesta que, como bien descubrimos hace apenas unas semanas, llega con una gran inversión.

Si bien la semana pasada la compañía nos sorprendía ofreciendo de forma totalmente gratuita NBA 2K21, ahora llega el momento de que los jugadores disfruten de la mejor experiencia posible con Among Us. Se trata de un título único que, a pesar de ya tener unos años, ha logrado captar la atención de todos los jugadores, todo gracias a los youtubers que no dudaron en competir dentro de sus fascinantes mapas.

Si todavía no conoces la obra, debes saber que se trata de un título en el que un grupo de tripulantes se ven envueltos en la necesidad de cumplir sus misiones. Lamentablemente, entre ellos hay un impostor y, en algunos casos, un pequeño grupo de impostores. Este es el momento de que muestres tu habilidad tratando de cumplir todas las misiones antes de que acaben con todos los tripulantes. O, en caso de ser el impostor, evita que te descubran mientras eliminas a las víctimas.

Por supuesto, si te sorprende el hecho de que Among Us esté gratis, te recordamos que, aunque el juego es gratuito en iOS y Android, en PC hay que pagar por este. Por ese pequeño precio, consigues una gran variedad de skins que ahora podrás disfrutar de forma totalmente gratuita en tu PC.