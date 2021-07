Epic Games Store: Consigue totalmente gratis Ironcast y Bridge Constructor The Walking Dead

Desde el estreno de su tienda, los padres de Fortnite no han dejado de sorprendernos con grandes propuestas que conseguir de forma totalmente gratuita. Y es que esta es una de las particularidades de la tienda y con la que se presentaba en su momento. Para diferenciarse del resto de tiendas, la compañía nos indicaba que lo que podríamos encontrar en esta sería, cada semana, un regalo basado en juegos que sumar a nuestra lista de forma totalmente gratuita.

A partir de ahí nos hemos encontrado con eventos especiales, pero siempre repitiendo la oportunidad de conseguir cada jueves un juego o varios de forma totalmente gratuita, sin tener que pagar para disfrutarlo más adelante. Y para no saltarse esta promesa, la compañía ha anunciado una nueva semana de regalos, esta vez con la posibilidad de conseguir totalmente gratis Ironcast y Bridge Constructor The Walking Dead.

Por un lado tenemos Ironcast, una obra inspirada en la ciencia ficción de la época victoriana y que se ambienta en una emocionante historia alternativa. Un momento en el que hombres y mujeres de gran elegancia tienen el poder total en el lugar. Manejando imponentes máquinas de guerra, serán capaces de destrozar a todo enemigo del imperio británico que se cruce en su camino.

Por otro lado tenemos Bridge Constructor: The Walking Dead, una obra en la que se combina el ya de por sí desafiante juego de puzles Bridge Constructor con el universo postapocalíptico de The Walking Dead. Una propuesta en la que el peligro acecha y será más importante que nunca crear la defensa perfecta para no perder ante los enemigos.

Por supuesto, como bien os hemos indicado, es realmente sumar estos juegos antes de que llegue el próximo jueves. Después de todo, una vez alcancemos el 15 de julio a las 17 horas, la tienda se actualizará para ofrecernos Obduction y Offworld Trading Company, dos títulos donde la ciencia ficción y la estrategia jugarán un gran papel. Por ello, no te pierdas esta gran oportunidad para seguir sumando éxitos a tu biblioteca que disfrutar siempre que quieras.