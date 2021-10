Epic Games Store: Descarga completamente gratis Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse y una sorpresa más

Desde el principio, Epic Games Store nos dejó claro que quería ser una tienda diferente a lo visto hasta ahora. Una propuesta con la que los jugadores no solo puedan hacerse con el mejor catálogo de juegos posible, sino que además garantiza a todos que es el momento de conseguir estos mismos juegos de forma completamente gratuita. Y es que semana tras semana nos sorprenden con esta gran propuesta.

Cumpliendo su palabra, Epic Games Store nos revela una semana más el juego que podemos sumar a nuestra biblioteca. Pero no solo podemos quedarnos con Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, sino también con un paquete Epic de Paladins, el shooter al puro estilo de Overwatch y que es completamente gratuito. A continuación os contamos todo lo que os espera.

En Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse tomamos el papel de un fiero zombie que debe hacer que cunda el pánico en una ciudad. Aquí tendremos que cumplir con misiones tales como asustar a la gente o, incluso, comer cerebros. Pero no lo haremos solos, sino que además tendremos que animar a otros zombies a que se unan a nuestra causa. Eso sí, no es en sí de terror, sino que tiene sus dosis de humor.

Por otra parte, con Paladins tenemos para nosotros un completo shooter que nos pone a prueba con todo tipo de personajes de habilidades sorprendentes. Con distintos modos de juego y formas de llamar nuestra atención, esta propuesta tiene todos los puntos para convertirse en un gran éxito. Así es que no pierdas la oportunidad y disfruta de su calidad superior.