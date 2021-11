Epic Games Store: Descarga gratis theHunter y una gran experiencia en Antstream

Desde su estreno, Epic Games Store ha contado con buenas y malas opiniones. Después de todo, la compañía ha buscado convertirse en una de las tiendas más destacadas para los jugadores de PC, no solo por ser los propietarios de Fortnite, sino también por garantizar que los jugadores puedan seguir completando su colección de juegos sin ningún tipo de gasto. Una propuesta que conseguimos a base de sus propuestas de juegos gratuitos.

Esta vez la propuesta va un paso más allá y es que no quieren limitar el juego, sino que han confirmado que, además de conseguir theHunter: Call of the Wild, también podemos conseguir un complemento relacionado con Antstream. A continuación os contamos todos los detalles de estos dos regalos que forman parte de la semana de Epic Games Store y que podéis conseguir gratis hasta el próximo jueves.

theHunter: Call of the Wild | Expansive Worlds

theHunter: Call of the Wild se trata de un juego de caza con una ambientación en un mundo abierto realista y visualmente asombroso para todos los jugadores. Se anima a todos a sumergirse en la atmósfera de la campaña individual y anima a compartir la experiencia de caza definitiva con tus amigos. De este modo podrá disfrutarse la propuesta completa con amigos o en solitario.

Antstream es una completa web en la que puedes tener acceso a una amplia variedad de obras. Así es que, con el complemento de Epic Games Store, se te ofrecerá la posibilidad de conseguir 1090 Gems para poder usar en el juego. Una forma de acceder a más juegos, a desafíos o incluso a torneos por tiempo limitado que te aporten nuevas pruebas de habilidad.