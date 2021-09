¿Eres más Team Pikachu o Team Eevee? Descúbrelo con nuestro test

Eevee y Pikachu son dos de los Pokémon más queridos por la comunidad. Pertenecientes a la primera generación de criaturas, ambos son dos de los Pokémon que han contando con más merchandising. Desde juguetes, camisetas, tazas ¡e incluso videojuegos!

Eevee y Pikachu recibían en Nintendo Switch las versiones Pokémon Lets Go, revisiones de nada más y nada menos que Pokémon Rojo y Pokémon Azul. Totalmente adaptadas a los tiempos actuales en el plano gráfico, pero también con mejoras jugables que los hacían mucho más accesibles tanto para los veteranos y recién llegados a la marca.

Siendo dos de los Pokémon más queridos por los fans, y no tan seguidores de la franquicia, en Neox Games no nos hemos podido resistir a un interesante test en el que os ponemos a prueba para sacaros de dudas: ¿Cuál es realmente vuestro Pokémon entre Eevee y Pikachu? Tal vez termines descubriendo que si eras Team Pikachu estabas equivocada/o... o no.

Pokémon: Let's Go Eevee! | The Pokémon Company

Si tienes ganas de Pokémon, Game Freak no te va a dejar con las ganas este 2021 y principios del próximo año. El estudio prepara hasta dos juegos, siendo el remake de Pokémon Diamante y Pokémon Perla el primero de los títulos en llegar. Al igual que en otras ocasiones, Game Freak mejora el apartado visual y optimiza el jugable con interesantes añadidos.

El plato fuerte de Pokémon llegará en enero de 2022 con Leyendas Pokémon Arceus. El nuevo juego de la saga está llamado a convertirse en un referente con una propuesta de lo más interesante: completar la primera pokédex. Ambientado cientos de años antes del primer título, Leyendas Pokémon Arceus nos invita a explorar un extenso mapeado e ingeniárnoslas para dar caza a las criaturas.