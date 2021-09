“Tú no eres mujer, eres una aberración”: Sayurit, streamer de LoL, denuncia un caso de acoso machista

Los casos de acoso en el mundo de los videojuegos son algo que, por desgracia, sigue muy presente. Con intención de luchar contra este problema, las compañías piden a todos los jugadores colaborar en ese intento de eliminar el ambiente tóxico para que todos puedan disfrutar siempre de la mejor experiencia de juego posible. Una de las compañías que más piden esta colaboración es Riot Games, creadores de League of Legends y cuya obra parece tener estos casos a la orden del día.

Un nuevo caso se ha presentado recientemente, siendo la víctima de este la streamer Sayurit, quien no dispuesta a callar, ha recogido todas y cada una de las pruebas para denunciar la situación. De hecho, no ha dudado en reportar y compartir en sus redes la situación, incluyendo además el exponer el problema a la compañía, quien ya ha tomado medidas.

“Es necesario exponer a esta basura” afirma Sayurit

La streamer Sonia Gallego, mejor conocida como Sayurit, es conocida por la comunidad por jugar a menudo a League of Legends. De hecho, gran parte de su contenido se basa en esta licencia. Sin embargo, ser conocida por su gran calidad de juego, no impide que la streamer reciba acoso, un caso muy reciente que ha vivido hace apenas unos días por jugadores tóxicos y que ha decidido denunciar de todas las formas posibles: tanto mediante el sistema de reportes del propio juego como en redes sociales.

En sus mensajes comparte varios pantallazos de los mensajes que van en un tono machista y denigrante, indicándose cosas como que “tú no eres mujer, eres una aberración” o incluso “she is streamer, 0 talent, 100% boobs”. Una amplia serie de comentarios que van con grandes faltas de respeto hacia la streamer y a los que Sayurit realmente no podía llegar a hacer nada al respecto.

Un caso atendido por la propia Riot Games

Pese a la gravedad del caso, la streamer no tenía mucha confianza en que la compañía fuese a tomar medidas. Una visión que incluso compartió en sus redes sociales. Sin embargo, pronto corrigió sus palabras puesto que al cabo de unas horas la streamer recibió un mensaje de la compañía en la que se afirmaba que estos jugadores habían recibido un más que merecido baneo. Por ello, no dudó en agradecer el apoyo y la justicia efectuada con gente así.

Por supuesto, Sayurit afirma que es muy importante no callarse y denunciar estos casos tan pronto como suceden. No importa si eres streamer o un jugador que disfruta de su experiencia en League of Legends, es importante denunciar en todo momento los casos de acoso.