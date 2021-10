¿Estaba el modo Impostores de Fortnite inspirado en Among Us? Epic lo admite meses después de su estreno

El éxito tardío de Among Us lo convirtió en uno de los juegos del momento años después de su lanzamiento, aunque fue un gran motivo para disfrutar de la propuesta durante la pandemia. Jugadores de todo el mundo e incluso streamers disfrutaban de esta propuesta para cubrir el tiempo que tenían que pasar encerrados en casa mientras disfrutaban de una jugabilidad única. Sin embargo, tanto llegó a llamar la atención de los jugadores que esto inspiró a otras obras.

Si bien vimos la llegada de algún que otro juego inspirado en Among Us, la mayor sorpresa llegaba con el estreno del modo Impostores en Fortnite. Este, según se lanzó, provocó que todos los jugadores señalasen su inspiración directa en Among Us. ¿Por qué? Porque se trata de un modo de juego en el que debemos buscar al impostor mientras los agentes deben proteger su sede, cumpliendo misiones e incluso teniendo reuniones para descubrir al culpable. Una serie de características propias de Among Us.

Desde entonces, muchos han esperado que la compañía reconociese su inspiración en Among Us, incluso los propios creadores del indie. Y esta, finalmente, ha llegado meses después del estreno, aunque eso sí, no como los jugadores, fans e incluso la propia InnerSloth esperaban. ¿Por qué? Porque el reconocimiento llega en una mención pequeña de la última actualización donde se puede leer “El parche v18.20 trae mejoras a Impostores, ¡el modo de juego inspirado en Among Us de Innersloth!” además de en su cuenta de Twitter anunciando el lanzamiento del parche.

Por supuesto, esto ha provocado que muchos se planteen si finalmente Epic aportará algún tipo de compensación económica al pequeño estudio o, por el contrario, quedará cubierto con el reconocimiento. Lo que sí está claro es que, después de una larga espera, finalmente el battle royale reconoce que su modo Impostores se ha inspirado en Among Us, el título que fue el gran protagonista durante la pandemia.

Claro que el hecho de que lo mencionen ahora puede llevar a la curiosidad, ¿qué nos ofrecen estas mejoras presentes en el juego? La realidad es que son bastante interesantes puesto que ahora tendremos la posibilidad de elegir si queremos ser agentes o impostores, dando así lugar a que los jugadores puedan tener mayor acceso al rol que quieren tomar, a pesar de que, en caso de que más jugadores quieran ese papel, la repartición será completamente aleatoria.

Por otra parte, se ha incluido un chat de voz abierto, donde se dividirá a los jugadores que ya han sido eliminados de aquellos que siguen jugando. Una forma astuta de que los jugadores puedan llevar a cabo una mejor estrategia. Y, como siempre, podéis disfrutar de esta propuesta en Fortnite, obra disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.