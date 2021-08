Fortnite estrena Impostores, su nuevo modo inspirado en Among Us

A lo largo de los años, Fortnite siempre ha buscado nuevas formas de sorprender a los jugadores. Ya sea a base de actualizaciones constantes o, incluso, con intención de sorprender a los jugadores a base de nuevas skins. De hecho, estas últimas contando con colaboraciones de lo más sorprendentes, como es el caso de los héroes de DC, siendo una de las últimas integraciones la espectacular Wonder Woman.

Sin embargo, uno de los aspectos que más destaca de esta propuesta es comprobar que no teme agregar nuevos modos de juego. Una de las últimas integraciones llega bajo el nombre de Impostores, propuesta que llega con inspiración de uno de los títulos indies más exitosos de los últimos años: Among Us. Pero, ¿qué puede ofrecernos este inesperado modo de juego?

Para aquellos que han disfrutado de Among Us en algún momento o, al menos, han visto algo de esta propuesta, tendrán una idea de lo que propone. Y es que en esta obra los jugadores se enfrentarán en dos equipos: agentes e impostores. Los agentes tendrán que ir completando tareas por el mapa hasta llegar al máximo para ganar la partida. Sin embargo, esto no será tan fácil.

Fortnite | Epic Games

Los impostores serán los encargados de obstaculizar su avance. Para ello, tendrán que ir matando a cada agente sin ser vistos. Como sucede con Among Us, los impostores tendrán ventajas únicas, en este caso con el poder de teletransportar a los agentes por el mapa, bloquear el progreso de las tareas o, incluso, hacer que todos adopten la skin de banano para poder camuflarse.

A la hora de descubrir un cadáver, se podrá activar la votación para indicar quién se cree que ha sido el culpable y, de este modo, tratar de expulsar a uno de los impostores. Como bien puedes ver, se trata de una propuesta muy cercana a lo visto en Among Us y que se presenta con un curioso tráiler que puedes encontrar sobre esta noticia.