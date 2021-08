Este es el juego mejor valorado de PS5 y Xbox Series hasta la fecha: no encuentra rival

Acaba de aterrizar hace unos días en consolas PlayStation y Xbox y Hades ya es el juego mejor valorado de la plataforma. La obra culmen de Supergiant Games, que se lanzó originalmente en septiembre de 2020 para PC y Nintendo Switch, se ha expandido al resto de plataformas el pasado 13 de agosto y sigue conquistando a crítica y jugadores.

No lo decimos nosotros, lo dice Metacritic, que con un 93 sobre 100 lo coloca como el juego mejor valorado de lo que llevamos de generación con PS5 y Xbox Series X|S. Es cierto que ha pasado muy poco tiempo desde el lanzamiento de ambas consolas (otoño de 2020), pero no quita para que ya hayan llegado algunos exclusivos de mucho peso, como Demon’s Souls (92), Ratchet & Clank: Rift Apart (88) o Fantasy VII Remake Intergrade (89). Ninguno de ellos consigue superar la valoración de Hades.

Se trata de un hito enorme para un estudio de desarrollo independiente como Supergiant Games, cuyo presupuesto ni se acerca al de las grandes producciones AAA de la industria. Aunque el estudio californiano ya había demostrado sobradamente su talento con obras tan aclamadas como Bastion, Transistor o Pyre, Hades es sin duda su obra con más repercusión hasta hoy. El juego les ha valido para ser galardonados con el premio a mejor estudio del año 2020 en los VGC Awards.

Escapando del Inframundo mitológico para llegar hasta el Olimpo

¿Qué es Hades? Se trata de un juego de rol tipo roguelike de ambientación mitológica griega en el que tomamos el papel de Zagreus, el hijo de Hades, con el objetivo de atravesar el inframundo para llegar al Olimpo de los dioses. Hades nos ofrece una jugabilidad clásica pero muy pulida y adictiva que nos permite mejorar a nuestro personaje gracias a las ventajas que nos van otorgando los diferentes dioses mitológicos mientras limpiamos de enemigos los escenarios.